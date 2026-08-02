Apple выпустит новые AirPods Pro в этом году, но без камер

Apple планирует представить новые AirPods Pro в 2026 году. Это будут классические наушники без камер, пишет Bloomberg.

Какие именно изменения получат новые AirPods Pro, неизвестно. Скорее всего, компания сделает упор на улучшение качества звука и шумоподавления.

Apple также разрабатывает AirPods Pro с камерами, которые будут передавать Siri визуальную информацию об окружающей обстановке. Однако эта версия выйдет только в 2027 году, хотя изначально компания собиралась представить её в этом году.

[Bloomberg]

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