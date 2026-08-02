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Apple выпустит новые AirPods Pro в этом году, но без камер

Илья Сидоров avatar | сегодня в 17:58
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Apple выпустит новые AirPods Pro в этом году, но без камер

Apple планирует представить новые AirPods Pro в 2026 году. Это будут классические наушники без камер, пишет Bloomberg.

Какие именно изменения получат новые AirPods Pro, неизвестно. Скорее всего, компания сделает упор на улучшение качества звука и шумоподавления.

Apple также разрабатывает AirPods Pro с камерами, которые будут передавать Siri визуальную информацию об окружающей обстановке. Однако эта версия выйдет только в 2027 году, хотя изначально компания собиралась представить её в этом году.

[Bloomberg]

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AirPods AirPods Pro Новости
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iPhones.ru
Apple планирует представить новые AirPods Pro в 2026 году. Это будут классические наушники без камер, пишет Bloomberg. Какие именно изменения получат новые AirPods Pro, неизвестно. Скорее всего, компания сделает упор на улучшение качества звука и шумоподавления. Apple также разрабатывает AirPods Pro с камерами, которые будут передавать Siri визуальную информацию об окружающей обстановке. Однако эта версия...

5 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. ForeverJoy avatar
    ForeverJoy сегодня в 18:28

    Третьи то ток вышли, уже обнову хотят представить

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  2. Arm avatar
    Arm сегодня в 18:44

    Слабо в это верю. 

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