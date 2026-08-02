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Пять звёзд за эту фишку: в iOS 27 добавили самый простой способ отсортировать тысячи фото

Артём Суровцев avatar | сегодня в 13:00
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Пять звёзд за эту фишку: в iOS 27 добавили самый простой способ отсортировать тысячи фото

Очень малозаметное, но полезное новшество нашли в iOS 27: система рейтинга в приложении Фото. Можно проставлять фото и видео рейтинг от 1 до 5 звезд, а затем быстро находить нужные файлы.

Фичу можно использовать не только для личных оценок снимка, но и для удобной сортировки.

Например, семейные фото отмечаем рейтингом 5 звезд, красивые пейзажи – 4 звезды, нужные для работы фото – 3 звезды и так далее. Затем можно будет применить фильтр и увидеть только снимки с определённым рейтингом.

Установить публичную бета-версию iOS 27 можно уже сейчас. Вот наша инструкция. А теперь расскажу, как включить рейтинг в приложении Фото.

Как включить рейтинг фото в галерее

Чтобы включить новую фишку, сделайте следующее:

1. Запустите приложение Фото и перейдите в раздел Коллекции.

2. Нажмите на аватар в правом верхнем углу и включите тумблер Меню рейтинга на странице сведений.

3. Найдите фото или видео, которому хотите проставить рейтинг.

4. Нажмите на звездочку и выберите нужный рейтинг.

Теперь, если нужно отсортировать фото по рейтингу, нажмите на кнопку с тремя полосками и выберите Рейтинг и нужное количество звезд.

Увидите только снимки с указанным рейтингом. При сортировке можно отметить сразу несколько вариантов.

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iPhones.ru
Очень малозаметное, но полезное новшество нашли в iOS 27: система рейтинга в приложении Фото. Можно проставлять фото и видео рейтинг от 1 до 5 звезд, а затем быстро находить нужные файлы. Фичу можно использовать не только для личных оценок снимка, но и для удобной сортировки. Например, семейные фото отмечаем рейтингом 5 звезд, красивые пейзажи –...

3 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 13:17

    Наконец то нормальная сортировка появилась. А то вечно в этой куче мусора ищу нужные кадры.

    1
    1
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    MrRomezzz
    MrRomezzz сегодня в 15:49

    Зачем хранить кучу мусора? Храните нужные кадры. 

    5
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