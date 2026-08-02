Пять звёзд за эту фишку: в iOS 27 добавили самый простой способ отсортировать тысячи фото

Очень малозаметное, но полезное новшество нашли в iOS 27: система рейтинга в приложении Фото. Можно проставлять фото и видео рейтинг от 1 до 5 звезд, а затем быстро находить нужные файлы.

Фичу можно использовать не только для личных оценок снимка, но и для удобной сортировки.

Например, семейные фото отмечаем рейтингом 5 звезд, красивые пейзажи – 4 звезды, нужные для работы фото – 3 звезды и так далее. Затем можно будет применить фильтр и увидеть только снимки с определённым рейтингом.

Установить публичную бета-версию iOS 27 можно уже сейчас. Вот наша инструкция. А теперь расскажу, как включить рейтинг в приложении Фото.

Как включить рейтинг фото в галерее

Чтобы включить новую фишку, сделайте следующее:

1. Запустите приложение Фото и перейдите в раздел Коллекции.

2. Нажмите на аватар в правом верхнем углу и включите тумблер Меню рейтинга на странице сведений.

3. Найдите фото или видео, которому хотите проставить рейтинг.

4. Нажмите на звездочку и выберите нужный рейтинг.

Теперь, если нужно отсортировать фото по рейтингу, нажмите на кнопку с тремя полосками и выберите Рейтинг и нужное количество звезд.

Увидите только снимки с указанным рейтингом. При сортировке можно отметить сразу несколько вариантов.

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