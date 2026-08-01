Забудьте про бардак на столе. 8 полезных гаджетов для маковода с AliExpress, чтобы прокачать рабочее место

Экосистема Apple и ютуб-блогеры приучили мир к минимализму, алюминию везде и порядку на рабочем столе.

Собрать подобный эстетичный и функциональный сетап из оригинальных аксессуаров или брендов можно на AliExpress: там полно вариантов, которые выйдут гораздо дешевле, чем за то же самое вынуждены платить западные ютуберы.

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Показываем далее: как разместить ноутбук в закрытом режиме, чем зарядить всю технику от одной розетки, как добавить рабочему месту немного киберпанка и не только.

1. Вертикальная алюминиевая подставка UGREEN для ноутбука

Характеристики: ▸ Материал: цельный массив авиационного алюминия

▸ Регулировка: винтовой механизм для настройки ширины (от 12 до 26 мм)

▸ Назначение: работа с MacBook в режиме Clamshell (закрытая крышка), экономия места

▸ Особенности: силиконовые прокладки для защиты корпуса от царапин

▸ Цена: 1634 руб.

Если вы используете MacBook в связке с внешним монитором, держать его открытым на столе равно пустой трате рабочего пространства. Эта тяжёлая подставка от UGREEN позволяет поставить ноутбук вертикально и решить эту проблему полностью.

Аксессуар выполнен из качественного алюминия, цвет которого один в один совпадает с фирменными оттенками Space Gray и Silver от Apple. Внутренние поверхности проклеены мягким силиконом, так что грани макбука не поцарапаются.

Ширина паза регулируется винтом, позволяя зафиксировать как MacBook Air, так и крупный 16-дюймовый Pro.

Цена: 2970 руб. 1634 руб. (-45%)

2. Умная лампа Yeelight Screen Light Bar Pro на монитор

Характеристики: ▸ Освещение: асимметричная оптика (не бликует на экране монитора)

▸ Подсветка: задняя RGB-панель для фонового амбиент-света

▸ Управление: беспроводной магнитный пульт в виде шайбы

▸ Экосистема: поддержка Razer Chroma, Overwolf и умного дома

▸ Цена: 3514 руб.

Мастхэв для тех, кто много печатает или работает по ночам. Обычные настольные лампы светят во все стороны, давая блики на экранах. Лампа-скринбар от Yeelight крепится на верхнюю грань монитора и направляет свет строго вниз, освещая только клавиатуру и рабочую зону стола. Глаза устают меньше.

Версия Pro оснащена фоновой RGB-подсветкой, направленной на стену за монитором. Она умеет синхронизироваться с происходящим на экране, создавая эффект расширения пространства (как Ambilight от Philips). В комплекте идет стильная беспроводная «крутилка», с помощью которой можно менять яркость и температуру света одним движением.

Цена: 13786 руб. 3514 руб. (-75%)

3. Премиальный коврик для стола xummen

Характеристики: ▸ Материал: высококачественная плотная экокожа с текстурой

▸ Размер: увеличенный формат для клавиатуры и мыши

▸ Особенности: водонепроницаемый, легко очищается от пролитого кофе

▸ Назначение: защита покрытия стола, комфортная работа с Magic Mouse

▸ Цена: 1549 руб.

Деревянный шпон, из которого сделано большинство компьютерных столов, царапается от двигающейся клавиатуры, часов с металлическим браслетом, даже чашек с кофе. Большой настольный коврик мгновенно решает эту проблему и объединяет все гаджеты в единую рабочую зону.

Коврик xummen выполнен из гладкой и плотной экокожи, по которой идеально скользит даже капризная Apple Magic Mouse (а на многих глянцевых или стеклянных столах сенсор мыши начинает сбоить). Если пролили воду, можно протереть поверхность сухой салфеткой.

Отличный минималистичный акцент для сетапа и один из самых продаваемых ковриков на AliExpress: больше 10 тысяч заказов.

Цена: 2481 руб. 1549 руб. (-38%)

4. Настольная GaN-зарядка ASOMETECH 240 Вт (6 портов)

Характеристики: ▸ Мощность: 240 Вт общая, поддержка протокола PD 3.1 (до 140 Вт на один порт)

▸ Интерфейсы: 6 портов (комбинация USB-C и USB-A)

▸ Индикация: сенсорный цифровой дисплей, показывающий мощность каждого порта

▸ Назначение: одновременная быстрая зарядка MacBook Pro, iPad, iPhone

▸ Цена: 2004 руб.

Вместо страшного на вид сетевого фильтра, утыканного блоками питания от каждого устройства, поставьте на стол одну такую станцию. Здесь передовые нитрид-галлиевые (GaN) транзисторы, которые позволили уместить колоссальные 240 Ватт мощности в компактном корпусе.

Первый порт поддерживает стандарт PD 3.1 и способен выдавать честные 140 Вт. Этого хватит, чтобы заряжать топовый MacBook Pro на максимальной скорости. Оставшейся мощности хватит, чтобы параллельно питать планшет, айфон, наушники и умные часы. На цветном дисплее в реальном времени отображается вольтаж и ампераж по каждому проводу.

Цена: 4729 руб. 2004 руб. (-58%)

5. Беспроводная зарядка KUXIU 3-в-1 для iPhone, AirPods и Apple Watch

Характеристики: ▸ Стандарт: Qi2.2 (официальная поддержка турбо-зарядки iPhone до 25 Вт)

▸ Конструкция: складная алюминиевая стойка в стиле трансформера

▸ Назначение: одновременная зарядка iPhone (MagSafe), Apple Watch и AirPods

▸ Цена: 6464 руб.

Идеальная настольная станция, которая поддерживает стандарт быстрой беспроводной зарядки Qi2. Эта модель умеет выдавать заветные 25 Вт мощности, заряжая новые iPhone на той же скорости, что и фирменный MagSafe от Apple.

Корпус сделан из металла и складывается в плоский блинчик. Получается отличный аксессуар для командировок, а не только на стол. Парящее крепление для телефона, отдельная откидная площадка для часов и место в основании для футляра от AirPods. Никаких лишних проводов.

Цена: 8080 руб. 6464 руб. (-20%)

6. Умные IPS-часы Nixie Tube в стиле ретро-ламп

Характеристики: ▸ Дисплеи: 6 независимых IPS-матриц под стеклянными колбами

▸ Синхронизация: автоматическая настройка точного времени по Wi-Fi

▸ Кастомизация: можно загружать любые свои картинки, цифры или анимации

▸ Назначение: премиальный ретро-футуристичный декор для рабочего стола

▸ Цена: 4199 руб.

Настоящие советские газоразрядные индикаторы (лампы ИН-14) стоят немалых денег, быстро выгорают и требуют обслуживания. Китайцы придумали альтернативу: они взяли крошечные цветные IPS-экраны, накрыли их стеклянными колбами и написали софт, который идеально имитирует свечение неоновой нити.

Получился аксессуар с вайбом киберпанка. Часы подключаются к домашнему Wi-Fi и всегда показывают точное время. Самое крутое: через приложение на смартфоне можно менять дизайн цифр, выводить погоду, ставить анимированные заставки из Матрицы, заливать собственные картинки.

Основание часов дополнительно подсвечивается RGB-светодиодами.

Цена: 8 398 руб. 4 199 руб. (-50%)

7. Магнитный органайзер Baseus для кабелей

Характеристики: ▸ Крепление: надежный 3M-скотч, не оставляющий следов на столешнице

▸ Механизм: магнитные клипсы для кабелей разной толщины

▸ Назначение: фиксация свисающих проводов, чтобы они не падали на пол

▸ Особенности: минималистичный гладкий дизайн, компактный размер

▸ Цена: 229 руб.

Зарядный кабель от ноутбука или смартфона сползает за край стола, как только вы его отсоединяете, и приходится каждый раз лезть за ним под стол. Знакомо каждому. Эта штучка Baseus решает проблему всего за 230 рублей.

Основание клеится на край столешницы или сбоку. В комплекте идут магнитные клипсы, которые защелкиваются на проводах Type-C или Lightning. Отсоединили телефон? Просто примагнитили штекер к базе. Органайзер выглядит аккуратно и помогает поддерживать визуальный порядок.

Цена: 644 руб. 229 руб. (-64%)

8. Флагманская док-станция UGREEN 10-в-1

Характеристики: ▸ Интерфейс подключения: USB-C (полная совместимость с macOS)

▸ Порты: HDMI (4K 60Hz), RJ45 Ethernet, SD/TF картридеры, USB-A, USB-C PD 100W

▸ Корпус: монолитный алюминий для хорошего охлаждения

▸ Назначение: подключение всей периферии к MacBook через один кабель

▸ Цена: 6630 руб.

Проблема современных макбуков (особенно Air) в тотальной нехватке разъемов. Если нужно подключить проводной интернет, воткнуть флешку из фотоаппарата, подцепить внешний монитор и старый жёсткий диск, без хорошего хаба не обойтись.

В хаб UGREEN 10-в-1 можно воткнуть вообще всю настольную периферию, включая кабель питания от розетки. В итоге, приходя домой, вам нужно будет подключить к ноутбуку всего один-единственный провод USB-C, и он мгновенно начнет заряжаться, выведет картинку на монитор и подключится к сети.

Алюминиевый корпус отлично рассеивает тепло, так что хаб не отвалится от перегрева при высоких нагрузках.

Цена: 11455 руб. 6630 руб. (-42%)