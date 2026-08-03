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Вышла бесплатная ИИ-модель Qwen3.8-Max. Она не уступает Claude Fable 5

Илья Сидоров avatar | сегодня в 10:09
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Вышла бесплатная ИИ-модель Qwen3.8-Max. Она не уступает Claude Fable 5

Alibaba представила свою самую мощную бесплатную ИИ-модель Qwen3.8-Max, ориентированную на программирование, автономную работу агентов и корпоративные задачи.

Модель содержит 2,4 трлн параметров, из которых 95 млрд постоянно активны.

Qwen3.8-Max способна автономно писать код в течение 16 дней. Также она может самостоятельно выполнять полный цикл разработки — от проектирования архитектуры до создания документации.

В тесте SWE-bench-Pro, который проверяет способность ИИ-агентов самостоятельно решать сложные инженерные задачи в реальном коде, Qwen3.8-Max превосходит GPT-5.6 Sol и Claude Opus 4.8, но уступает Claude Fable 5.

Qwen3.8-Max имеет контекстное окно объёмом 1 млн токенов, поэтому в неё можно загружать большие кодовые базы. Кроме того, модель умеет анализировать изображения и документы.

В тесте BabyVision, который используется для проверки возможностей компьютерного зрения моделей, Qwen3.8-Max обошла всех конкурентов, включая Claude Fable 5.

Новая модель уже доступна всем пользователям бесплатно в веб-версии Qwen.

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Alibaba Qwen Нейросети Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Alibaba представила свою самую мощную бесплатную ИИ-модель Qwen3.8-Max, ориентированную на программирование, автономную работу агентов и корпоративные задачи. Модель содержит 2,4 трлн параметров, из которых 95 млрд постоянно активны. Qwen3.8-Max способна автономно писать код в течение 16 дней. Также она может самостоятельно выполнять полный цикл разработки — от проектирования архитектуры до создания документации. В тесте SWE-bench-Pro,...

5 комментариев

Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 11:58

    Ого, 16 дней автономного кодинга это просто жесть. Пойду потещу ее на своих проектах.

    1
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  2. tstark123 avatar
    tstark123 сегодня в 13:04

    Где она бесплатная? миллион токенов только фри

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