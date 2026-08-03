Вышла бесплатная ИИ-модель Qwen3.8-Max. Она не уступает Claude Fable 5

Alibaba представила свою самую мощную бесплатную ИИ-модель Qwen3.8-Max, ориентированную на программирование, автономную работу агентов и корпоративные задачи.

Модель содержит 2,4 трлн параметров, из которых 95 млрд постоянно активны.

Qwen3.8-Max способна автономно писать код в течение 16 дней. Также она может самостоятельно выполнять полный цикл разработки — от проектирования архитектуры до создания документации.

В тесте SWE-bench-Pro, который проверяет способность ИИ-агентов самостоятельно решать сложные инженерные задачи в реальном коде, Qwen3.8-Max превосходит GPT-5.6 Sol и Claude Opus 4.8, но уступает Claude Fable 5.

Qwen3.8-Max имеет контекстное окно объёмом 1 млн токенов, поэтому в неё можно загружать большие кодовые базы. Кроме того, модель умеет анализировать изображения и документы.

В тесте BabyVision, который используется для проверки возможностей компьютерного зрения моделей, Qwen3.8-Max обошла всех конкурентов, включая Claude Fable 5.

Новая модель уже доступна всем пользователям бесплатно в веб-версии Qwen.

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