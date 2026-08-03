Лучший бюджетник до 20 тысяч рублей? Протестировал ультраавтономный realme P4 с батареей на 7000 мАч

Производители каждый год обещают золотые горы, а на деле мы получаем греющиеся «кирпичи» с батареей на полдня.

realme пошла другим путем: в новом бюджетнике realme P4 ставка сделана не на пустые цифры, а на реальную практичность: гигантский аккумулятор на 7000 мАч, сочный AMOLED и прочный корпус.

Получилось ли добиться идеала за такие деньги? Сейчас расскажу (здесь есть свои нюансы).

Дизайн и прочность: Выглядит дороже, чем стоит, и не боится падений



Полный комплект

Сразу с козырей: тут стоит батарея на 7000 мАч, и смарт из-за этого не растолстел.

Толщина корпуса составляет чуть больше 8 мм, а весит он всего 205 граммов. Он весит как мой iPhone 17 Pro, но при этом в нем заметно больше АКБ.

Корпус полностью пластиковый, но это заметно только тактильно. Матовая спинка практически не собирает отпечатки, из-за чего смотрится реально дороже, на уровне алюминия или стекла (хотя тут сомнительно). Что круто, блок камер выступает совсем немного: смартфон почти не качается на столе – я уже и забыл, что так может быть в современном устройстве.

Доступны две расцветки: фиолетовая и зеленая. Особенно удачной вышла зелёная версия как по мне, но тут уже дело вкуса.

Есть тут и кольцевая подсветка Pulse Light рядом с камерой. Она умеет мигать при уведомлениях, зарядке, некоторых игровых событиях и даже работать вместе с музыкой.



Кольцевая подсветка Pulse Light

Полезной назвать её сложно (скорее декоративная), но возможность настроить цвет, сценарии и время работы делает ее приятным бонусом.

Внутри используется усиленная конструкция ArmorShell с алюминиевым каркасом, смартфон получил сертификацию MIL-STD-810H, а также защиту от воды и пыли.

Ни в коем случае не заявляю, что гаджетом можно кидаться во все стороны, но определенные падения устройство точно выдержит. Как минимум, пока я фотографировал его, он умудрился свалиться с полки уровня моей груди. Как итог: ни царапины.

Экран: Яркий AMOLED на 120 Гц, который не слепнет на солнце



Неожиданно крутой дисплей

За относительно небольшие деньги вы получаете 6,8-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Изображение насыщенное, текст чёткий, а прокрутка интерфейса реально плавная. realme заявляет до 4000 нит яркости, однако это локальная пиковая яркость при отображении HDR-контента на небольшой части экрана. Короче говоря, это просто маркетинг, но номинально пиковый показатель не меньше 1200 нит , чего с головой хватает для яркого солнца.

В последние дни было особенно ярко на улице, и я ни разу не пытался прикрыть экран рукой, потому что все читалось на комфортном уровне.

Придраться тут можно разве что к “подбородку”, но это общая особенность бюджетных смартфонов.

Производительность: На что способен холодный Snapdragon 685

Напоминаю, сегмент бюджетный, так что Snapdragon 8 Elite тут ждать было бы странным. Да и какой-нибудь MediaTek 8400 из сегмента за 40-50 тысяч тоже.

Здесь за производительность отвечает Snapdragon 685 и 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 24 ГБ.

В повседневной работе смартфон работает комфортно. Мессенджеры, браузер, навигация, банковские приложения, маркетплейсы, YouTube и социальные сети работают без каких-либо проблем.

Да, приложения запускаются не так быстро, как на более дорогих устройствах, но после открытия интерфейс остаётся плавным.

► Можно даже поиграть при желании: PUBG Mobile, Standoff 2, Roblox и другие популярные игры запускаются без проблем, однако рассчитывать на максимальную графику не стоит. Здесь приоритет отдан стабильности и умеренному энергопотреблению.

При этом даже длительная навигация или игры не превращают корпус в раскаленную сковородку, этот чип холодный, поэтому особого нагрева вы не заметите.

Камера: Честные 50 МП для соцсетей без лишней пыли в глаза

Основная камера одна на 50 МП (f/1.8), несмотря на три визуальных сенсора.

При хорошем освещении смартфон делает вполне приятные фотографии, сейчас так снимают все современные устройства. Детализации достаточно для социальных сетей, выложить такие фото не будет стыдно.

Вечером ограничения становятся заметнее. Из-за отсутствия OIS приходится держать смартфон максимально неподвижно, а цифровой зум быстро теряет детализацию. Видео записывается максимум в Full HD.

Автономность: Кремний-углеродный гигант на 7000 мАч и быстрая зарядка

Как я уже говорил выше, в realme P4 установлен кремний-углеродный аккумулятор на 7000 мАч.

Даже при активном использовании смартфон способен прожить полтора-два дня без розетки. Если же пользоваться им спокойнее (типа звонков, мессенджеров и немного и видео, то заряжать его придётся ещё реже.

Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Она позволяет восполнить всю потерянную энергию примерно за 1,5 часа. Не рекорд, но вполне ожидаемо для такой емкости. Хотя я бы прибавил к цене смартфон ну тысячу рублей, и сделал бы АКБ с поддержкой более мощной зарядки, чтобы сократить время у розетки.

В целом, проблем не вижу в том, чтобы раз в 2-3 дня заряжать смарт в течение полутора часа.

Есть и обходная зарядка, при которой питание во время игры или длительной нагрузки подаётся напрямую на систему, снижая нагрузку на аккумулятор. Также есть реверсивная проводная зарядка, то есть гаджет способен подзарядить часы, наушники или другой гаджет.

Вердикт: Стоит ли брать realme P4 до 20 тысяч рублей

realme P4 далеко не самый быстрый и даже не игровой. Но в нем найден баланс в другой: в стабильности работы на каждый денб.

Компания сознательно вложилась в те характеристики, которые нужны большинству: большой аккумулятор, хороший AMOLED-дисплей, крепкий корпус и адекватную работу без перегрева.

Цены следующие:

realme P4, 6/128 ГБ: 16 999 руб.

realme P4, 8/256 ГБ: 20 999 руб.

Если выбирать смартфон стоимостью около 15-20 тысяч рублей, то я бы уверенно советовал realme P4. Еще и продается смартфон на маркетплейсах, а они любят занижать цены на технику своими акциями. Так что вариант отличный, особенно с учетом возможных скидок.