Снова в App Store и снова скачиваем! Т-Банк (Тинькофф) снова выпустил новое приложение Air Pilot Log

В App Store появилось новое приложение Т-Банка под названием Air Pilot Log.
Это классическое приложение банка со всеми знакомыми функциями. Вероятно, Apple скоро удалит его, поэтому не откладывайте его загрузку.
В App Store появилось новое приложение Т-Банка под названием Air Pilot Log.
Это классическое приложение банка со всеми знакомыми функциями. Вероятно, Apple скоро удалит его, поэтому не откладывайте его загрузку.
У Авито тоже новое приложение вышло, но тут админы лучше выложат Биста
Название у приложения максимально странное. Пойду качать скорее пока не удалили.
В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)
Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(
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