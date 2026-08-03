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Снова в App Store и снова скачиваем! Т-Банк (Тинькофф) снова выпустил новое приложение Air Pilot Log

Илья Сидоров avatar | сегодня в 16:33
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Снова в App Store и снова скачиваем! Т-Банк (Тинькофф) снова выпустил новое приложение Air Pilot Log

В App Store появилось новое приложение Т-Банка под названием Air Pilot Log.

Это классическое приложение банка со всеми знакомыми функциями. Вероятно, Apple скоро удалит его, поэтому не откладывайте его загрузку.

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приложения Т-Банк Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В App Store появилось новое приложение Т-Банка под названием Air Pilot Log. Это классическое приложение банка со всеми знакомыми функциями. Вероятно, Apple скоро удалит его, поэтому не откладывайте его загрузку.

17 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Видео мем
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Какие правила в комментариях
  1. draka_v_stolovoy avatar
    draka_v_stolovoy сегодня в 17:00

    У Авито тоже новое приложение вышло, но тут админы лучше выложат Биста 

    3
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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 17:21

    Название у приложения максимально странное. Пойду качать скорее пока не удалили.

    1
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