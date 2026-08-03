MrBeast неожиданно снял ролик под русскую песню. Видео «Мистер Бист ест рис» уже обсуждают миллионы

Mr. Beast выложил короткое видео в TikTok под русский трек Mr Beast RIZZ (Мистер Бист ест рис).

Песня была выпущена в начале 2024 года. Её создал блогер Глеб Рандалайнен, известный по мемным рэп-пародиям. Трек быстро стал вирусным в русскоязычном сегменте, только на канале автора три видео суммарно набрали более 17 млн просмотров.

Теперь мем вышел на международный уровень. Менее чем за сутки видео Mr. Beast набрало 34 млн просмотров и 25 тысяч комментариев, многие из которых оставили русскоязычные пользователи. В комментариях возникла забавная ситуация: американцы пытаются понять смысл происходящего, а русские радуются тому, что локальный мем неожиданно дошёл до самого Mr. Beast.

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