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MrBeast неожиданно снял ролик под русскую песню. Видео «Мистер Бист ест рис» уже обсуждают миллионы

Илья Сидоров avatar | сегодня в 15:44
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MrBeast неожиданно снял ролик под русскую песню. Видео «Мистер Бист ест рис» уже обсуждают миллионы

Mr. Beast выложил короткое видео в TikTok под русский трек Mr Beast RIZZ (Мистер Бист ест рис).

Песня была выпущена в начале 2024 года. Её создал блогер Глеб Рандалайнен, известный по мемным рэп-пародиям. Трек быстро стал вирусным в русскоязычном сегменте, только на канале автора три видео суммарно набрали более 17 млн просмотров.

Теперь мем вышел на международный уровень. Менее чем за сутки видео Mr. Beast набрало 34 млн просмотров и 25 тысяч комментариев, многие из которых оставили русскоязычные пользователи. В комментариях возникла забавная ситуация: американцы пытаются понять смысл происходящего, а русские радуются тому, что локальный мем неожиданно дошёл до самого Mr. Beast.

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норм Новости
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Mr. Beast выложил короткое видео в TikTok под русский трек Mr Beast RIZZ (Мистер Бист ест рис). Песня была выпущена в начале 2024 года. Её создал блогер Глеб Рандалайнен, известный по мемным рэп-пародиям. Трек быстро стал вирусным в русскоязычном сегменте, только на канале автора три видео суммарно набрали более 17 млн просмотров. Теперь мем вышел...

3 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. draka_v_stolovoy avatar
    draka_v_stolovoy сегодня в 16:59

    Админы позорники, удаляют комментарии 

    2
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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 17:03

    Обалдеть, наш мем реально до самого Биста докатился. Теперь этот рис будет звучать везде!

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