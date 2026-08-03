Игры Xbox 360 официально появятся на ПК и новых Xbox. Microsoft раскрыла планы

Microsoft готовит программу, которая позволит разработчикам выпускать игры для Xbox 360 на ПК.

Разработчики смогут самостоятельно подключать свои проекты к программе обратной совместимости. После этого игры будут работать на следующем поколении Xbox (Project Helix) и портативных игровых устройствах.

Авторы игр сами смогут решать, выпускать ли свои проекты в новой программе, устанавливать цену и добавлять их в каталог Game Pass. Запуск будет происходить постепенно в течение 2027–2028 годов на устройствах нового поколения. При этом полноценный релиз программы для оригинальных игр первого Xbox на ПК намечен на октябрь 2026 года. Пока в неё входят только четыре проекта.

Также документ раскрывает подробности функции disc-to-digital, которая позволит получить цифровую лицензию на игру, уже купленную на диске. Если пользователь вставит диск с игрой для Xbox One или Xbox Series в консоль с дисководом, система сможет привязать цифровую копию к его аккаунту и самому диску.

Эта лицензия будет доступна на других консолях Xbox, однако только пока владелец остаётся тем же. Если диск продадут или передадут другому человеку, цифровая лицензия автоматически перейдёт новому владельцу вместе с диском. [The Verge]

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