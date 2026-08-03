Рис, фен или просто ждать? Что делать, если утопил iPhone в воде

Падение iPhone в воду та ещё неприятность. Гаджет стоит зачастую под сто тысяч рублей, а внутри хранятся фотографии, документы и не только.

Современные iPhone защищены от воды намного лучше, чем раньше. Но считать такую защиту абсолютной всё же не стоит.

Ниже мы подробно расскажем, какие действия следует совершить после контакта iPhone с водой, а также объясним, почему внешне исправный Айфон через пару дней может начать выходить из строя изнутри.

Что сделать первым делом

Сразу извлеките телефон из воды. Несколько секунд пребывания в обычной пресной воде куда безопаснее поспешных попыток высушить устройство феном или немедленно подключить зарядку.

Что делаем дальше:

1. Отключите все проводные аксессуары, если они подключены. Не пытайтесь использовать Lightning-, USB-C-кабели, флешки, пока порт полностью не высохнет. Не подключайте беспроводную зарядку.

2. Снимите защитный чехол, если есть. Плёнку и стекло тоже снимите. Между корпусом и чехлом часто задерживается жидкость, особенно возле камер, кнопок и разъёмов.

3. Аккуратно протрите корпус. Используйте мягкую ткань без ворса, тщательно обработайте поверхность телефона и объективы камеры.

4. Расположите смартфон разъёмом вниз. Apple рекомендует осторожно стряхнуть остатки жидкости лёгкими ударами аппарата о ладонь, удерживая его разъёмом вниз. Затем поместите iPhone в сухое место с нормальным движением воздуха.

Можно направить на Айфон вентилятор.



Если видите это сообщение, ни в коем случае не заряжайте iPhone. Он ещё не высох.

5. Не заряжайте iPhone следующие 5–7 часов. Согласно актуальной инструкции Apple, перед началом зарядки необходимо выждать минимум пять часов после контакта с жидкостью.

Если система показывает предупреждение Обнаружена жидкость, значит, внутри порта ещё присутствует влага.

Иногда полное просыхание занимает целые сутки. Беспроводная зарядка тоже недопустима, если что.

Насколько срочно нужно ехать в сервис после падения iPhone в воду



Современным iPhone (в отличие от какого-нибудь iPhone 7) на дождь вообще по барабану. Протёрли, дали просохнуть, пользуемся дальше.

Многие советы из интернета устарели и не учитывают современные реалии влагозащищённости смартфонов.

Если вы случайно попали под дождь или пролили небольшое количество воды на новый исправный iPhone, обычно достаточно выполнить описанные выше процедуры.

Но их может не хватить, если iPhone реально утонул, то есть:

провёл десятки минут под водой

упал глубоко в бассейн на 3–5 метров

оказался в море более чем на несколько секунд

подвергся воздействию сильной струи воды

имеет разбитый дисплей или заднюю панель

ранее вскрывался или ремонтировался в неофициальных СЦ

сам по себе старый или имеет трещины задней панели, зазоры между модулем дисплея и корпусом

В таких случаях Айфон выключайте сразу после извлечения устройства из воды и больше его не трогайте. Езжайте сразу в сервис, не читайте ничего далее. Попадание жидкости внутрь работающего гаджета увеличивает риск повреждений, причём последствия порой проявляются далеко не сразу.

В каких случаях iPhone рекомендуется промыть



Если ваш iPhone не имеет физических повреждений, а тонул он в море или напитках, то можно и сполоснуть, просто очень аккуратно.

Жидкости бывают разными, опасность каждой тоже разная. В стакане чистой питьевой воды не треснувший нигде iPhone может и полежать полминутки без последствий. Совсем другое дело при длительном воздействии морской воды, бассейна или газированных и сладких напитков.

Морская вода богата солью, которая вызывает коррозию контактов. Вода бассейнов насыщена химикатами. Газированные напитки, соки и кофе содержат органические примеси и загрязнения, остающиеся после испарения самой жидкости.

При контакте с подобными жидкостями Apple советует промыть загрязнённый участок водой под краном (я серьёзно), а затем насухо протереть устройство. Это редкий случай, когда добавление дополнительной воды оправдано.

В любом случае после моря или лужи кофе домашняя просушка вряд ли поможет избежать последствий.

Почему рис теперь запрещён? Прямая рекомендация Apple

Самый известный совет: положить промокший смартфон в ёмкость с рисом. Увы, Apple просит больше так не делать, да и раньше эта идея не была особо эффективной.

Мелкие частицы крупы способны попасть внутрь разъёмов и усугубить ситуацию. Рис никаким образом не очищает внутренние компоненты от солей и других веществ, попавших туда вместе с водой.

С 2024 года Apple официально предупреждает не сушить iPhone в рисе в своей документации.

Запрещено греть и продувать: почему горячие методы противопоказаны



Никаких фенов, если не хотите озолотить СЦ своим визитом.

Пока ваш iPhone лежит и сохнет, ни в коем случае не помогайте ему в этом феном, батареей или чем-либо ещё. Это может привести к необратимым повреждениям.

Категорически не рекомендуется:

сушить iPhone феном

класть его на горячую батарею отопления

использовать строительный фен

продувать разъёмы сжатым воздухом (да-да)

пытаться очистить внутренности ватными палочками

вставлять салфетки или бумагу внутрь разъёмов

Горячий воздух здесь только вредит. Он способен разрушить чувствительные элементы и уплотнители. Мощная струя воздуха загоняет влагу глубже внутрь корпуса. Ватные палочки нередко превращают незначительный остаток влаги в серьёзную проблему с контактами.

Самый безопасный способ рекомендован Apple не зря: просто сухая комната, естественная циркуляциея воздуха, пять-семь часов ожидания.

Айфон выключен и просушился, но проблемы сохраняются? Ехать ли в ремонт



Фото с микроскопа: iPhone с повреждением корпуса залили кофе и посушили феном. Коррозия пошла по контактам платы.

После значительного контакта с жидкостью первые часы и дни советуем внимательно следить за тем, как себя ведёт устройство.

Надеемся на лучшее, но смотрим внимательно на следующие признаки. Без ремонта уже не обойтись, если:

запотевают линзы камер изнутри

есть пятна либо разводы под дисплеем

есть ложные срабатывания сенсорного экрана

не работают некоторые клавиши

есть сбои мобильной сети, Wi-Fi или Bluetooth-соединения



Если у вас затуманились линзы камеры, надо бежать в сервисный центр ещё вчера: всё очень плохо как минимум с этим модулем.

слышен хрип динамиков

не работают микрофоны

происходят самопроизвольные перезагрузки

очень сильно нагревается корпус

зарядка не идёт

постоянно появляются предупреждения системы о присутствии жидкости в разъёме



Фото с микроскопа. Исправить подобные повреждения на материнской плате может только глубокая очистка, пайка и очень прямые руки мастера-ремонтника. И то гарантий на такие работы многие не дают.

Да, в первые часы приглушённый звук динамика не свидетельствует о поломке. Это банально происходит из-за капель воды в отверстиях динамиков и микрофонов. Обычно проблема исчезает через день-полтора после окончательного испарения влаги.

Но все остальные новоприобретённые проблемы требуют визита в СЦ.

Что в итоге



Совет от нас: не уподобляйтесь ютуб-блогерам и прочим контентмейкерам и не пытайтесь снимать на любой iPhone под водой без специальных чехлов.

Последние восемь поколений iPhone справляются с водой намного лучше предшественников. Так что не паникуйте почём зря. Достаточно вынуть смартфон, снять чехол, отсоединить кабель, протереть корпус и дать ему спокойно высохнуть.

Просто не стоит переоценивать возможности влагозащиты с завода. Длительное пребывание под водой, плавание в море или механическое повреждение корпуса в любом случае потребуют поездки в сервис.

Главное запомните раз и навсегда: никакого риса, горячего воздуха и спешки с зарядкой.

P.S. Прошло больше десяти лет с момента первой версии этой статьи. Хорошо хоть один народный миф за это время Apple официально отправила на пенсию.