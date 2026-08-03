Бывшие сотрудники Apple годами сохраняли доступ к секретным документам компании через iCloud

Издание The Information опросило больше десятка бывших сотрудников Apple и узнало, что они могли сохранять доступ к конфиденциальным документам компании после увольнения.

Внутренние документы Apple, включая материалы о будущих презентациях продуктов, продолжали синхронизироваться с личными устройствами через iCloud. Некоторые работники даже получали уведомления об обновлениях этих файлов спустя долгое время после ухода.

Проблема связана с тем, что Apple разрешает сотрудникам объединять рабочее хранилище iCloud объемом 2 ТБ со своим личным Аккаунтом Apple. Многие выбирают этот вариант, чтобы не пользоваться двумя учетными записями и двумя iPhone одновременно.

Хотя Apple использует специальную управляемую папку для рабочих файлов и отзывает к ней доступ после увольнения, часть документов сохраняется вне этой папки. Кроме того, бывшие сотрудники могут продолжать видеть переписки и файлы, которыми обменивались через iMessage.

Купертиновцы подчеркнули, что не подают в суд на бывших сотрудников, если документы случайно остаются в их личных аккаунтах iCloud после увольнения. [MacRumors]