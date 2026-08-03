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Сайты российских банков: Сбер, ВТБ и Альфа-Банк перестали открываться в Google и Safari из-за смены сертификата

Артём Баусов avatar | сегодня в 22:05
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Сайты российских банков: Сбер, ВТБ и Альфа-Банк перестали открываться в Google и Safari из-за смены сертификата

Сайты Сбера, ВТБ, Россельхозбанка, Т-Банка, Уралсиба, Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург» начали использовать российские TLS-сертификаты, выданные Минцифры. На прошлой неделе на российский сертификат также перешел сайт Альфа-Банка.

Еще 31 июля эти сайты работали с сертификатами китайского удостоверяющего центра TrustAsia. В частности, Сбер мог открываться у некоторых пользователей.

При этом Т-Банк перевел на российский сертификат только домен tinkoff.ru, а основной домен tbank.ru по-прежнему использует сертификат Let’s Encrypt. Банк «Левобережный» также частично перешел на сертификаты Минцифры, но пока только для интернет-банка юридических лиц.

Сайты с TLS-сертификатом Минцфиры не открываются, к примеру, в Safari, Edge и Chrome. Браузеры помечают их как небезопасные. Для использования необходимо установить российский браузер или отдельно сертификат Минцифры. [РБК]

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банки Россия Финансы Новости
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Сайты Сбера, ВТБ, Россельхозбанка, Т-Банка, Уралсиба, Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург» начали использовать российские TLS-сертификаты, выданные Минцифры. На прошлой неделе на российский сертификат также перешел сайт Альфа-Банка. Еще 31 июля эти сайты работали с сертификатами китайского удостоверяющего центра TrustAsia. В частности, Сбер мог открываться у некоторых пользователей. При этом Т-Банк перевел на российский сертификат только домен...

3 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 22:40

    Опять эта возня с сертификатами. Теперь даже в Safari нормально банк не откроешь без лишних заморочек.

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  2. D
    Dmitrii
    сегодня в 23:02

    Добавил в доверенные и все…в чем проблема

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