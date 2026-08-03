Сайты российских банков: Сбер, ВТБ и Альфа-Банк перестали открываться в Google и Safari из-за смены сертификата

Сайты Сбера, ВТБ, Россельхозбанка, Т-Банка, Уралсиба, Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург» начали использовать российские TLS-сертификаты, выданные Минцифры. На прошлой неделе на российский сертификат также перешел сайт Альфа-Банка.

Еще 31 июля эти сайты работали с сертификатами китайского удостоверяющего центра TrustAsia. В частности, Сбер мог открываться у некоторых пользователей.

При этом Т-Банк перевел на российский сертификат только домен tinkoff.ru, а основной домен tbank.ru по-прежнему использует сертификат Let’s Encrypt. Банк «Левобережный» также частично перешел на сертификаты Минцифры, но пока только для интернет-банка юридических лиц.

Сайты с TLS-сертификатом Минцфиры не открываются, к примеру, в Safari, Edge и Chrome. Браузеры помечают их как небезопасные. Для использования необходимо установить российский браузер или отдельно сертификат Минцифры. [РБК]

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