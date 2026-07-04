700 баллов за полный бак. Каршеринги пытаются убедить водителей стоять в очередях на заправках

Сервисы каршеринга столкнулись с новой проблемой: пользователи все чаще ищут автомобили с полным баком и не хотят тратить время на заправку перед следующей поездкой.

В качестве решения сервисы стали предлагать компенсации. Так, Яндекс Драйв начисляет водителям 700 баллов за заправку арендованного автомобиля минимум на 20 литров в шести российских городах.

В BelkaCar рассказали, что за последние две недели количество поездок по Москве заметно не изменилось, однако спрос на поездки за город вырос. Пользователи чаще арендуют автомобили на выходные, используя пакетные тарифы для путешествий.

Из-за того что многие водители оставляют автомобили с пустыми баками, у каршеринговых сервисов растут расходы.

Для дальних поездок каршеринг также остается дорогим. По данным рынка, аренда бензинового автомобиля на трое суток для маршрута длиной более 1000 км в одну сторону начинается примерно от 40 тыс. рублей, еще около 50 тыс. рублей потребуется оставить в качестве залога. Гибридные модели стоят дороже, но позволяют существенно сократить расходы на топливо. [Коммерсантъ]