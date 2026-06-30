В сеть слили сотни внутренних документов Apple про iPhone 18 Pro. Есть даже фото с дроп-тестов смартфона

Apple расследует последствия кибератаки на своего производственного партнёра Tata Electronics в Индии.

Как сообщает Reuters, в результате взлома в даркнете оказались не только внутренние документы компании, но и фотографии iPhone 18 Pro, подробные сведения о его компонентах и список поставщиков.

► Злоумышленники опубликовали не менее шести документов, в которых перечислены сотни компонентов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

► В них указано, какие компании поставляют чипы, аккумуляторы, камеры и другие детали будущих смартфонов.

► В документах присутствуют пометки Confidential и внутренние кодовые названия Apple.

► В сеть попали фотографии и видео iPhone 18 Pro, сделанные во время дроп-тестов на одном из предприятий Tata в начале 2026 года. На снимках изображён серый смартфон с тремя основными камерами и логотипом Apple. По данным Reuters, это действительно прототипы iPhone 18 Pro, но сами изображения издание не предоставило.

Всего группировка World Leaks опубликовала более 200 тысяч файлов, содержащих данные Apple, Tesla и других компаний.

После инцидента Tata ограничила доступ к внутренним системам, привлекла международных специалистов для расследования и усилила меры безопасности. Apple также проводит собственное расследование и работает с партнёром над предотвращением подобных утечек в будущем. [Reuters]

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