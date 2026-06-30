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В сеть слили сотни внутренних документов Apple про iPhone 18 Pro. Есть даже фото с дроп-тестов смартфона

Артём Баусов avatar |
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В сеть слили сотни внутренних документов Apple про iPhone 18 Pro. Есть даже фото с дроп-тестов смартфона

Apple расследует последствия кибератаки на своего производственного партнёра Tata Electronics в Индии.

Как сообщает Reuters, в результате взлома в даркнете оказались не только внутренние документы компании, но и фотографии iPhone 18 Pro, подробные сведения о его компонентах и список поставщиков.

► Злоумышленники опубликовали не менее шести документов, в которых перечислены сотни компонентов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

► В них указано, какие компании поставляют чипы, аккумуляторы, камеры и другие детали будущих смартфонов.

► В документах присутствуют пометки Confidential и внутренние кодовые названия Apple.

► В сеть попали фотографии и видео iPhone 18 Pro, сделанные во время дроп-тестов на одном из предприятий Tata в начале 2026 года. На снимках изображён серый смартфон с тремя основными камерами и логотипом Apple. По данным Reuters, это действительно прототипы iPhone 18 Pro, но сами изображения издание не предоставило.

Всего группировка World Leaks опубликовала более 200 тысяч файлов, содержащих данные Apple, Tesla и других компаний.

После инцидента Tata ограничила доступ к внутренним системам, привлекла международных специалистов для расследования и усилила меры безопасности. Apple также проводит собственное расследование и работает с партнёром над предотвращением подобных утечек в будущем. [Reuters]

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Apple iPhone 18 Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple расследует последствия кибератаки на своего производственного партнёра Tata Electronics в Индии. Как сообщает Reuters, в результате взлома в даркнете оказались не только внутренние документы компании, но и фотографии iPhone 18 Pro, подробные сведения о его компонентах и список поставщиков. ► Злоумышленники опубликовали не менее шести документов, в которых перечислены сотни компонентов iPhone 18 Pro...

3 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
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Котик
Котик
Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
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Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Numan Adjar avatar
    Numan Adjar вчера в 9:03

    Выглядит как будущая онорея от хуавея.

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  2. Евгений avatar
    Евгений вчера в 9:18

    Обалдеть, вот это масштаб утечки. Интересно, что там за новые камеры такие, раз даже прототипы слили.

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