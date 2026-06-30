Популярный ИИ-агент OpenClaw получил бесплатное нативное приложение для iOS. Доступно в России

Популярный ИИ-агент OpenClaw с открытым исходным кодом получил нативное приложение для iPhone и iPad.

Теперь пользователи могут управлять своим локальным ИИ-ассистентом без использования Telegram или WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), которые раньше применялись в качестве обходного решения для удалённого доступа. Сам по себе он запускается на Mac или ПК, к нему можно подключить API популярных моделей, включая Claude, OpenAI, Gemini и других. После этого ИИ получает доступ к файлам, браузеру, мессенджерам и другим данным на компьютере, чтобы выполнять различные задачи.

Новое приложение для iOS работает в связке с уже настроенным OpenClaw Gateway. Подключение осуществляется по QR-коду или коду настройки. Через приложение можно общаться с ассистентом, использовать голосовой режим, подтверждать действия, отправлять текст, ссылки и медиафайлы, а также получать push-уведомления о статусе задач.

Кроме того, при желании пользователь может предоставить приложению доступ к возможностям iPhone и iPad, включая камеру, экран, геолокацию, фотографии, контакты, календарь и напоминания. [MacRumors]

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