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Популярный ИИ-агент OpenClaw получил бесплатное нативное приложение для iOS. Доступно в России

Артём Баусов avatar |
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Популярный ИИ-агент OpenClaw получил бесплатное нативное приложение для iOS. Доступно в России

Популярный ИИ-агент OpenClaw с открытым исходным кодом получил нативное приложение для iPhone и iPad.

Теперь пользователи могут управлять своим локальным ИИ-ассистентом без использования Telegram или WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), которые раньше применялись в качестве обходного решения для удалённого доступа. Сам по себе он запускается на Mac или ПК, к нему можно подключить API популярных моделей, включая Claude, OpenAI, Gemini и других. После этого ИИ получает доступ к файлам, браузеру, мессенджерам и другим данным на компьютере, чтобы выполнять различные задачи.

Новое приложение для iOS работает в связке с уже настроенным OpenClaw Gateway. Подключение осуществляется по QR-коду или коду настройки. Через приложение можно общаться с ассистентом, использовать голосовой режим, подтверждать действия, отправлять текст, ссылки и медиафайлы, а также получать push-уведомления о статусе задач.

Кроме того, при желании пользователь может предоставить приложению доступ к возможностям iPhone и iPad, включая камеру, экран, геолокацию, фотографии, контакты, календарь и напоминания. [MacRumors]

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iOS iPhone Нейросети Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Популярный ИИ-агент OpenClaw с открытым исходным кодом получил нативное приложение для iPhone и iPad. Теперь пользователи могут управлять своим локальным ИИ-ассистентом без использования Telegram или WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), которые раньше применялись в качестве обходного решения для удалённого доступа. Сам по себе он запускается на Mac или ПК, к нему...

3 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
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Котик
Котик
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Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений вчера в 8:42

    Наконец-то можно будет без костылей в телеграме юзать. Попробую настроить, интересно как работает голосовой режим.

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  2. the.makarov avatar
    the.makarov вчера в 10:15

    Иконку приложения списали у hornet 🐝 …🗿😁

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