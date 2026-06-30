6 гениальных гаджетов UGREEN, которые должны быть в рюкзаке у каждого. Найден кабель, который не путается

Кажется, уже у каждого есть зарядка, пауэрбанк, кабель и какие-нибудь наушники. Но!

Стоит собрать рюкзак в поездку или просто выйти из дома на весь день, и сразу по закону подлости выясняется, что ты забыл провод, розетка далеко, айфон садится и прочее. Думаю, все сталкиваются с подобными ситуациями с определенной регулярностью.

Собрали несколько гаджетов UGREEN, которые можно сразу положить с собой и использовать на постоянке. Здесь только вещи, которые реально могут пригодиться дома, в дороге, на работе или в отпуске.

Пауэрбанк UGREEN PB727 со встроенным кабелем-петелькой

Главная фишка UGREEN PB727 — встроенный плетёный USB-C. Его не нужно искать в рюкзаке или носить отдельно: кабель всегда под рукой и заодно работает как ремешок.

По ёмкости всё стандартно для такого формата: 10 000 мАч. Зато по мощности уже лучше: пауэрбанк выдаёт до 55 Вт, так что его хватит не только для смартфона, но и для некоторых ноутбуков. Заряжать можно сразу три устройства через встроенный кабель USB-C, отдельный USB-C и USB-A.

В корпус встроен небольшой цветной дисплей для отображения заряда. Лично я поддерживаю этот формат, потому что смотреть на точечные индикаторы не так удобно.

Сам пауэрбанк заряжается где-то за пару часов при мощности до 35 Вт. Весит он около 250 граммов, что достаточно ощутимо, но не сильно тяготит, плюс с ним официально можно летать на самолетах.

Цена: 4300 руб.

Миниатюрный пауэрбанк UGREEN PB503

Совсем маленькая «банка» на случай, когда смартфон уже садится, а розетки рядом нет.

Главная фишка — встроенный USB-C-коннектор. Крепится пауэрбанк внизу айфона или другого смартфона, просто вставив его в порт USB-C, зарядка стартует сразу. Размеры ок: 79 × 38 × 26 мм при весе 112 граммов. Такой легко кинуть в карман джинсов или маленькую сумку.

Мощность зарядки — до 22,5 Вт. Этого хватит, чтобы примерно за полчаса вернуть смартфону около 50% заряда. Внутри аккумулятор на 5000 мАч, то есть это скорее вариант на один уверенный дозаряд, а не замена большому пауэрбанку.

На корпусе есть небольшой дисплей с точным процентом заряда. Помимо встроенного коннектора, есть отдельный USB-C: через него можно заряжать сам пауэрбанк или подключать другое устройство. Ещё добавили откидную подставку — удобно поставить смартфон на стол и смотреть видео во время зарядки.

Цена: 2700 руб.

Беспроводные наушники с дисплеем UGREEN WS216

Вкладыши без силиконовых амбушюр, но есть одна фишка, которую многие уже давно ждут даже от AirPods. Речь о цветном сенсорном экране на кейсе.

С него можно:

Переключать треки

Регулировать громкость

Включать шумоподавление

Игровой режим

Пространственный звук

Менять пресеты эквалайзера

Следить за зарядом кейса и каждого наушника

Управлять камерой смартфона

По характеристикам все ок: Bluetooth 6.0, поддержка кодеков AAC, SBC и LDAC, до 7 часов работы без подзарядки и до 35 часов вместе с кейсом.

За звук отвечают 13-миллиметровые драйверы. Для вкладышей они играют насыщенно: бас ощущается, вокал не теряется, а высокие частоты не утомляют даже при длительном прослушивании. Плюс есть поддержка LDAC.

Есть активное шумоподавление, которое для такого форм-фактора работает неожиданно неплохо, а также мультипойнт для одновременного подключения к двум устройствам.

Цена: 5800 руб.

👍 Рекомендуем Протестировал недорогую линейку наушников UGREEN. Есть клипсы, вкладыши и модели с шумодавом Сейчас наушников стало столько, что одними не обойдёшься! В жизни всякое бывает, и под каждую ситуацию нужны разные наушники. К нам вот приехали 3 новых модели наушников от UGREEN, и все под о-очень различные задачи…→

Сетевое зарядное устройство UGREEN X773

Не знаю, как у вас, а у меня уже давно закончились свободные розетки, и именно для таких сценариев существует UGREEN X773.

Это солидное GaN-зарядное устройство с суммарной мощностью 100 Вт, которое легко заменяет сразу несколько адаптеров питания. На корпусе расположены три порта USB-C и один USB-A.

Главный USB-C выдаёт до 100 Вт. При подключении нескольких устройств мощность автоматически распределяется между всеми портами. Есть поддержка:

PD 3.0

PPS

Quick Charge 4+/3.0

AFC

FCP

SCP

Apple 2.4A

Сама зарядка занимает меньше места, меньше нагревается, чем аналогичные в этом классе, но без GaN.

За безопасную работу отвечает фирменная система Thermal Guard, которая сотни раз в секунду контролирует температуру устройства, а встроенные защиты предотвращают перегрев, перегрузку, перенапряжение и короткое замыкание.

Цена: 4600 руб.

Выдвижной кабель UGREEN L531

Вместо привычного мотка проводов здесь компактная «таблетка» с выдвижным плоским кабелем внутри, он не путается и не занимает лишнего места.

Максимальная мощность – 100 Вт, можно заряжать с его помощью любую технику. Длина регулируется в четырёх фиксированных положениях (36, 60, 82 и 100 см), так что можно выбрать оптимальный вариант под разные ситуации.

Кабель можно использовать не только для зарядки, но и перекидывать с его помощью файлы. Скорость тут до 480 Мбит/с уровня USB 2.0, в целом, для синхронизации устройств, прошивок и обычного перекидывания файлов хватит.

Внутри есть чип E-Marker. Он нужен, чтобы кабель корректно подбирал напряжение и силу тока при зарядке, а подключённая техника не страдала от перегрева или перенапряжения.

Производитель заявляет ресурс более 10 тысяч подключений.

Цена: 1050 руб.

Штатив с четырьмя опорами UGREEN LP849

Последний и неожиданный на сегодня лот – селфи-палка. Да, в 2026 году, да, всё ещё предлагаю вам её, и не просто так, а именно потому, что это еще и полноценный штатив.

В сложенном виде он занимает минимум места, а в разложенном вытягивается почти до 1,85 метра, позволяя снимать не только селфи, но и общие фото, видео в полный рост или эффектные кадры с необычного ракурса. Телескопическая штанга фиксируется на нужной высоте, а конструкция с четырьмя раскладными ножками делает штатив заметно устойчивее.

Смартфон крепится в держатель без проблем: подойдут почти все современные модели, включая всякие Pro Ultra Max и так далее. Головка поворачивается, поэтому можно быстро переключаться между вертикальной и горизонтальной съёмкой.

В комплекте есть съёмный Bluetooth-пульт, с ним удобно запускать фото или видео на расстоянии и не нужно каждый раз подходить к устройству для захватиа изображения.

Цена: 1900 руб.

Сейчас самое время купить эти и другие гаджеты UGREEN. Особенно тем, кто много перемещается по городу или путешествует.

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