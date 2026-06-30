моё избранное Пользовательское соглашение

6 гениальных гаджетов UGREEN, которые должны быть в рюкзаке у каждого. Найден кабель, который не путается

Артём Баусов avatar |
4
/

Кажется, уже у каждого есть зарядка, пауэрбанк, кабель и какие-нибудь наушники. Но!

Стоит собрать рюкзак в поездку или просто выйти из дома на весь день, и сразу по закону подлости выясняется, что ты забыл провод, розетка далеко, айфон садится и прочее. Думаю, все сталкиваются с подобными ситуациями с определенной регулярностью.

Собрали несколько гаджетов UGREEN, которые можно сразу положить с собой и использовать на постоянке. Здесь только вещи, которые реально могут пригодиться дома, в дороге, на работе или в отпуске.

Пауэрбанк UGREEN PB727 со встроенным кабелем-петелькой

Главная фишка UGREEN PB727 — встроенный плетёный USB-C. Его не нужно искать в рюкзаке или носить отдельно: кабель всегда под рукой и заодно работает как ремешок.

По ёмкости всё стандартно для такого формата: 10 000 мАч. Зато по мощности уже лучше: пауэрбанк выдаёт до 55 Вт, так что его хватит не только для смартфона, но и для некоторых ноутбуков. Заряжать можно сразу три устройства через встроенный кабель USB-C, отдельный USB-C и USB-A.

wp-image-1378186wp-image-1378187

В корпус встроен небольшой цветной дисплей для отображения заряда. Лично я поддерживаю этот формат, потому что смотреть на точечные индикаторы не так удобно.

Сам пауэрбанк заряжается где-то за пару часов при мощности до 35 Вт. Весит он около 250 граммов, что достаточно ощутимо, но не сильно тяготит, плюс с ним официально можно летать на самолетах.

Цена: 4300 руб.

Миниатюрный пауэрбанк UGREEN PB503

wp-image-1378192wp-image-1378189

Совсем маленькая «банка» на случай, когда смартфон уже садится, а розетки рядом нет.

Главная фишка — встроенный USB-C-коннектор. Крепится пауэрбанк внизу айфона или другого смартфона, просто вставив его в порт USB-C, зарядка стартует сразу. Размеры ок: 79 × 38 × 26 мм при весе 112 граммов. Такой легко кинуть в карман джинсов или маленькую сумку.

wp-image-1378190wp-image-1378191

Мощность зарядки — до 22,5 Вт. Этого хватит, чтобы примерно за полчаса вернуть смартфону около 50% заряда. Внутри аккумулятор на 5000 мАч, то есть это скорее вариант на один уверенный дозаряд, а не замена большому пауэрбанку.

На корпусе есть небольшой дисплей с точным процентом заряда. Помимо встроенного коннектора, есть отдельный USB-C: через него можно заряжать сам пауэрбанк или подключать другое устройство. Ещё добавили откидную подставку — удобно поставить смартфон на стол и смотреть видео во время зарядки.

Цена: 2700 руб.

Беспроводные наушники с дисплеем UGREEN WS216

wp-image-1378195wp-image-1378197

Вкладыши без силиконовых амбушюр, но есть одна фишка, которую многие уже давно ждут даже от AirPods. Речь о цветном сенсорном экране на кейсе.

С него можно:

  • Переключать треки
  • Регулировать громкость
  • Включать шумоподавление
  • Игровой режим
  • Пространственный звук
  • Менять пресеты эквалайзера
  • Следить за зарядом кейса и каждого наушника
  • Управлять камерой смартфона

По характеристикам все ок: Bluetooth 6.0, поддержка кодеков AAC, SBC и LDAC, до 7 часов работы без подзарядки и до 35 часов вместе с кейсом.

wp-image-1378196wp-image-1378194

За звук отвечают 13-миллиметровые драйверы. Для вкладышей они играют насыщенно: бас ощущается, вокал не теряется, а высокие частоты не утомляют даже при длительном прослушивании. Плюс есть поддержка LDAC.

Есть активное шумоподавление, которое для такого форм-фактора работает неожиданно неплохо, а также мультипойнт для одновременного подключения к двум устройствам.

Цена: 5800 руб.

👍 Рекомендуем

Протестировал недорогую линейку наушников UGREEN. Есть клипсы, вкладыши и модели с шумодавом

Сейчас наушников стало столько, что одними не обойдёшься! В жизни всякое бывает, и под каждую ситуацию нужны разные наушники. К нам вот приехали 3 новых модели наушников от UGREEN, и все под о-очень различные задачи…→

Сетевое зарядное устройство UGREEN X773

Не знаю, как у вас, а у меня уже давно закончились свободные розетки, и именно для таких сценариев существует UGREEN X773.

Это солидное GaN-зарядное устройство с суммарной мощностью 100 Вт, которое легко заменяет сразу несколько адаптеров питания. На корпусе расположены три порта USB-C и один USB-A.

Главный USB-C выдаёт до 100 Вт. При подключении нескольких устройств мощность автоматически распределяется между всеми портами. Есть поддержка:

  • PD 3.0
  • PPS
  • Quick Charge 4+/3.0
  • AFC
  • FCP
  • SCP
  • Apple 2.4A
wp-image-1378199wp-image-1378201

Сама зарядка занимает меньше места, меньше нагревается, чем аналогичные в этом классе, но без GaN.

За безопасную работу отвечает фирменная система Thermal Guard, которая сотни раз в секунду контролирует температуру устройства, а встроенные защиты предотвращают перегрев, перегрузку, перенапряжение и короткое замыкание.

Цена: 4600 руб.

Выдвижной кабель UGREEN L531

Вместо привычного мотка проводов здесь компактная «таблетка» с выдвижным плоским кабелем внутри, он не путается и не занимает лишнего места.

Максимальная мощность – 100 Вт, можно заряжать с его помощью любую технику. Длина регулируется в четырёх фиксированных положениях (36, 60, 82 и 100 см), так что можно выбрать оптимальный вариант под разные ситуации.

Кабель можно использовать не только для зарядки, но и перекидывать с его помощью файлы. Скорость тут до 480 Мбит/с уровня USB 2.0, в целом, для синхронизации устройств, прошивок и обычного перекидывания файлов хватит.

wp-image-1378204wp-image-1378205

Внутри есть чип E-Marker. Он нужен, чтобы кабель корректно подбирал напряжение и силу тока при зарядке, а подключённая техника не страдала от перегрева или перенапряжения.

Производитель заявляет ресурс более 10 тысяч подключений.

Цена: 1050 руб.

Штатив с четырьмя опорами UGREEN LP849

wp-image-1378209wp-image-1378211

Последний и неожиданный на сегодня лот – селфи-палка. Да, в 2026 году, да, всё ещё предлагаю вам её, и не просто так, а именно потому, что это еще и полноценный штатив.

В сложенном виде он занимает минимум места, а в разложенном вытягивается почти до 1,85 метра, позволяя снимать не только селфи, но и общие фото, видео в полный рост или эффектные кадры с необычного ракурса. Телескопическая штанга фиксируется на нужной высоте, а конструкция с четырьмя раскладными ножками делает штатив заметно устойчивее.

wp-image-1378210wp-image-1378212

Смартфон крепится в держатель без проблем: подойдут почти все современные модели, включая всякие Pro Ultra Max и так далее. Головка поворачивается, поэтому можно быстро переключаться между вертикальной и горизонтальной съёмкой.

В комплекте есть съёмный Bluetooth-пульт, с ним удобно запускать фото или видео на расстоянии и не нужно каждый раз подходить к устройству для захватиа изображения.

Цена: 1900 руб.

Сейчас самое время купить эти и другие гаджеты UGREEN. Особенно тем, кто много перемещается по городу или путешествует.

26
6
1
4
UGREEN Подборки Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Кажется, уже у каждого есть зарядка, пауэрбанк, кабель и какие-нибудь наушники. Но! Стоит собрать рюкзак в поездку или просто выйти из дома на весь день, и сразу по закону подлости выясняется, что ты забыл провод, розетка далеко, айфон садится и прочее. Думаю, все сталкиваются с подобными ситуациями с определенной регулярностью. Собрали несколько гаджетов UGREEN, которые...

4 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Numan Adjar avatar
    Numan Adjar вчера в 9:05

    Что тут гениального? Это обычная китайщина.

    8
    3
    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. Евгений avatar
    Евгений вчера в 9:53

    Прикольно что кабель встроенный. А то вечно эти провода в рюкзаке путаются и теряются.

    1
    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(