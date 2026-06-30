Вышла macOS Tahoe 26.5.2. Apple выпустила обновление из-за новых угроз, связанных с ИИ

Apple выпустила macOS Tahoe 26.5.2 для всех пользователей.
В этом обновлении компания исправила ошибки в ядре, WebKit и WebRTC. Ни одна из исправленных уязвимостей не использовалась злоумышленниками.
Apple добавила, что данное обновление — это прямая реакция на новые угрозы, возникающие благодаря все более мощным моделям искусственного интеллекта.
Аналогичные исправления появились в бета-версии iOS 26.6 и macOS 26.6.
Установить macOS Tahoe 26.5.2 можно через Настройки → Основные → Обновление ПО.
1 комментарий