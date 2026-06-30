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Вышла macOS Tahoe 26.5.2. Apple выпустила обновление из-за новых угроз, связанных с ИИ

Илья Сидоров avatar |
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Вышла macOS Tahoe 26.5.2. Apple выпустила обновление из-за новых угроз, связанных с ИИ

Apple выпустила macOS Tahoe 26.5.2 для всех пользователей.

В этом обновлении компания исправила ошибки в ядре, WebKit и WebRTC. Ни одна из исправленных уязвимостей не использовалась злоумышленниками.

Apple добавила, что данное обновление — это прямая реакция на новые угрозы, возникающие благодаря все более мощным моделям искусственного интеллекта.

Аналогичные исправления появились в бета-версии iOS 26.6 и macOS 26.6.

Установить macOS Tahoe 26.5.2 можно через Настройки → Основные → Обновление ПО.

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macOS macOS 26 Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple выпустила macOS Tahoe 26.5.2 для всех пользователей. В этом обновлении компания исправила ошибки в ядре, WebKit и WebRTC. Ни одна из исправленных уязвимостей не использовалась злоумышленниками. Apple добавила, что данное обновление — это прямая реакция на новые угрозы, возникающие благодаря все более мощным моделям искусственного интеллекта. Аналогичные исправления появились в бета-версии iOS 26.6 и...

1 комментарий

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Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений вчера в 10:06

    ИИ уже вовсю ищет уязвимости? Жесть конечно. Пойду обновлюсь, пока не поздно.

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