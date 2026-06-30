Хакеры массово заражают Android-смартфоны россиян новым вирусом Mamont

По итогам первого полугодия 2026 года количество заражений смартфонов в России выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одной из главных угроз остаётся банковский троян Mamont. Сейчас заражены около 1,5 млн Android-устройств, что примерно 1,5% всех смартфонов на этой ОС в России.

После установки Mamont получает доступ к SMS-сообщениям, банковским данным и другой личной информации пользователя. При этом вирус не способен заразить устройство самостоятельно: его необходимо установить вручную, поэтому злоумышленники распространяют его под видом банковских приложений, обновлений и других популярных программ.

Эксперты связывают рост заражений с тем, что многие пользователи начали чаще устанавливать APK-файлы из сторонних источников из-за того, что из официальных магазинов пропали важные приложения.

Специалисты также отмечают рост числа серверов, через которые злоумышленники управляют заражёнными устройствами. Если в первой половине 2025 года их насчитывались лишь десятки, то к марту 2026 года — уже около 200. [Коммерсантъ]

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