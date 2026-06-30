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Хакеры массово заражают Android-смартфоны россиян новым вирусом Mamont

Артём Баусов avatar |
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Хакеры массово заражают Android-смартфоны россиян новым вирусом Mamont

По итогам первого полугодия 2026 года количество заражений смартфонов в России выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одной из главных угроз остаётся банковский троян Mamont. Сейчас заражены около 1,5 млн Android-устройств, что примерно 1,5% всех смартфонов на этой ОС в России.

После установки Mamont получает доступ к SMS-сообщениям, банковским данным и другой личной информации пользователя. При этом вирус не способен заразить устройство самостоятельно: его необходимо установить вручную, поэтому злоумышленники распространяют его под видом банковских приложений, обновлений и других популярных программ.

Эксперты связывают рост заражений с тем, что многие пользователи начали чаще устанавливать APK-файлы из сторонних источников из-за того, что из официальных магазинов пропали важные приложения.

Специалисты также отмечают рост числа серверов, через которые злоумышленники управляют заражёнными устройствами. Если в первой половине 2025 года их насчитывались лишь десятки, то к марту 2026 года — уже около 200. [Коммерсантъ]

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iPhones.ru
По итогам первого полугодия 2026 года количество заражений смартфонов в России выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из главных угроз остаётся банковский троян Mamont. Сейчас заражены около 1,5 млн Android-устройств, что примерно 1,5% всех смартфонов на этой ОС в России. После установки Mamont получает доступ к SMS-сообщениям, банковским данным и...

20 комментариев

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Котик из TikTok
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Numan Adjar avatar
    Numan Adjar вчера в 9:18

    Хорошо что на недосмартфонах эпл нельзя установить никакое банковское приложение 🤣

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