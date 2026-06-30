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Будущие MacBook Pro, iPad Pro и iMac получат OLED-дисплеи с расширенным цветовым охватом

Артём Баусов avatar |
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Будущие MacBook Pro, iPad Pro и iMac получат OLED-дисплеи с расширенным цветовым охватом

Аналитическая компания TrendForce сообщает, что Apple постепенно перейдёт на OLED-панели, способные отображать до 95% цветового пространства BT.2020.

Этот стандарт значительно превосходит используемый сегодня DCI-P3 и позволяет отображать более насыщенные и точные цвета. Такие экраны будут использовать в MacBook Pro, iPad Pro и iMac.

Переход на BT.2020 требует более совершенных OLED-материалов: производителям необходимо одновременно повысить цветопередачу, энергоэффективность, яркость и срок службы экранов.

Для этого компании разрабатывают новые технологии изготовления OLED-панелей. Среди них MR-TADF, Hyperfluorescence и pTSF, которые позволяют добиться более чистых цветов, снизить энергопотребление и увеличить долговечность дисплеев даже при высокой яркости.

Из-за новых требований производители дисплеев уже перестраивают цепочки поставок. Например, Samsung Display работает над новыми OLED-материалами и электролюминесцентной технологией квантовых точек, а китайские производители активно внедряют собственные разработки. [9to5]

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Apple iMac iPad Pro MacBook Pro Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Аналитическая компания TrendForce сообщает, что Apple постепенно перейдёт на OLED-панели, способные отображать до 95% цветового пространства BT.2020. Этот стандарт значительно превосходит используемый сегодня DCI-P3 и позволяет отображать более насыщенные и точные цвета. Такие экраны будут использовать в MacBook Pro, iPad Pro и iMac. Переход на BT.2020 требует более совершенных OLED-материалов: производителям необходимо одновременно повысить цветопередачу,...

3 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Владимир Борисович avatar
    Владимир Борисович вчера в 11:01

    Короч смысл покупать жлобовские поделки огрызков , когда у конкурентов все уж давно выпускается.

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  2. Евгений avatar
    Евгений вчера в 11:12

    Наконец то на маках появятся нормальные экраны. Только бы цена за такой сочный цвет не стала космической.

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