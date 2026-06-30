Будущие MacBook Pro, iPad Pro и iMac получат OLED-дисплеи с расширенным цветовым охватом

Аналитическая компания TrendForce сообщает, что Apple постепенно перейдёт на OLED-панели, способные отображать до 95% цветового пространства BT.2020.

Этот стандарт значительно превосходит используемый сегодня DCI-P3 и позволяет отображать более насыщенные и точные цвета. Такие экраны будут использовать в MacBook Pro, iPad Pro и iMac.

Переход на BT.2020 требует более совершенных OLED-материалов: производителям необходимо одновременно повысить цветопередачу, энергоэффективность, яркость и срок службы экранов.

Для этого компании разрабатывают новые технологии изготовления OLED-панелей. Среди них MR-TADF, Hyperfluorescence и pTSF, которые позволяют добиться более чистых цветов, снизить энергопотребление и увеличить долговечность дисплеев даже при высокой яркости.

Из-за новых требований производители дисплеев уже перестраивают цепочки поставок. Например, Samsung Display работает над новыми OLED-материалами и электролюминесцентной технологией квантовых точек, а китайские производители активно внедряют собственные разработки. [9to5]

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