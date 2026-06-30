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В России начнут блокировать смартфоны, которые незаконно ввезёны или украдены. Как будет работать база IMEI

Илья Сидоров avatar |
22
В России начнут блокировать смартфоны, которые незаконно ввезёны или украдены. Как будет работать база IMEI

Правительство опубликовало проект приказа, который раскрывает подробности работы будущей российской базы IMEI.

Базу планируется использовать для блокировки украденных, потерянных и незаконно ввезённых мобильных телефонов. Кроме того, операторы будут обязаны отключать SIM-карты в смартфонах, которые не внесены в базу.

Вносить сведения в базу смогут операторы связи и Федеральная таможенная служба при ввозе устройств в Россию.

Кроме того, правительство определит перечень государственных органов, которые будут добавлять в базу данные о телефонах, не соответствующих установленным требованиям безопасности, а также об устройствах, в отношении которых принято судебное решение о конфискации, ограничении оборота или запрете на использование на территории России.

Операторы связи должны будут в течение часа вносить в базу сведения о новом телефоне, на котором начала работать SIM-карта клиента. Если абонент сообщил оператору об утере или краже телефона, то SIM-карта должна быть заблокирована в течение одного рабочего дня. Также оператор должен заблокировать в течение часа номер, если он внесён в базу как запрещённый. [Forbes]

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Операторы Россия смартфоны сотовая связь Новости
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iPhones.ru
Правительство опубликовало проект приказа, который раскрывает подробности работы будущей российской базы IMEI. Базу планируется использовать для блокировки украденных, потерянных и незаконно ввезённых мобильных телефонов. Кроме того, операторы будут обязаны отключать SIM-карты в смартфонах, которые не внесены в базу. Вносить сведения в базу смогут операторы связи и Федеральная таможенная служба при ввозе устройств в Россию. Кроме...

22 комментариев

Котик
Котик
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. mbars avatar
    mbars вчера в 11:56

    Все айфоны в РФ это серый рынок, поэтому наслаждайтесь последние дни

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