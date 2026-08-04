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Джон Тернус станет CEO Apple с сентября. Как он готовится к новой должности

Илья Сидоров avatar | сегодня в 13:50
Джон Тернус станет CEO Apple с сентября. Как он готовится к новой должности

Джон Тернус займёт пост генерального директора Apple 1 сентября, сообщает Bloomberg.

В течение последних нескольких месяцев Тернус участвовал в различных мероприятиях и совещаниях с Тимом Куком. Также он встретился с руководителями разных подразделений Apple и изучил их планы на ближайший год.

Тернус часто встречался с дизайнерами Apple. После вступления в должность он намерен реорганизовать дизайнерское подразделение компании.

Кроме того, Тернус нанял Лору Легро, которая до выхода на пенсию в 2022 году занимала должность вице-президента по разработке аппаратного обеспечения Apple. Это один из редких случаев, когда Apple возвращает бывшего топ-менеджера на руководящую должность.

Легро будет исполнять обязанности вице-президента Apple, курируя различные подразделения компании. На новой должности она будет подчиняться непосредственно Джону Тернусу.

До ухода из Apple Легро контролировала поставки продукции, графики разработки и занималась координацией инженерных команд. В 2018 году она представила новый дизайн MacBook Air, а в 2020 году — iPad Air в текущем дизайне. [Bloomberg]

Apple Джон Тернус Новости
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iPhones.ru
Джон Тернус займёт пост генерального директора Apple 1 сентября, сообщает Bloomberg. В течение последних нескольких месяцев Тернус участвовал в различных мероприятиях и совещаниях с Тимом Куком. Также он встретился с руководителями разных подразделений Apple и изучил их планы на ближайший год. Тернус часто встречался с дизайнерами Apple. После вступления в должность он намерен реорганизовать дизайнерское...

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