Весь мир офлайн. Что произойдёт с интернетом, если одновременно рухнут кабели, спутники и облака

Что даёт агент «Исследовать» в Алисе AI Агент «Исследовать» помогает разобрать сложную тему сразу с нескольких сторон: собрать технические данные, изучить реальные аварии, сопоставить источники и отделить вероятные последствия от популярных мифов.

Как устроен мировой интернет и почему его нельзя выключить одной кнопкой

Главное: интернет не является единой системой, которой управляет одна компания или страна. Это огромное количество независимых сетей операторов, дата-центров, государственных организаций, университетов и технологических компаний, которые договорились передавать трафик друг другу по общим протоколам.

Физически информация перемещается в основном по оптоволокну. Кабели проходят внутри городов, между регионами, вдоль железных дорог, через государственные границы и по дну океанов. Спутники дополняют эту инфраструктуру, но не являются главным способом передачи мирового трафика.

Чтобы открыть сайт, смартфон сначала подключается к домашнему роутеру или базовой станции. Затем запрос проходит через сеть местного оператора, несколько промежуточных сетей и попадает в дата-центр, где работает нужный сервис. Ответ возвращается обратно, причём совсем не обязательно тем же маршрутом.

1. Интернет состоит из множества независимых сетей. Крупный оператор связи, мобильная сеть, облачный сервис или университет могут управлять собственной автономной системой. У каждой такой сети есть свои маршрутизаторы, адреса и правила передачи данных.

Для обмена информацией о доступных маршрутах используется протокол BGP. С его помощью сети сообщают соседям, через какой путь можно добраться до определённых IP-адресов. При исчезновении одного маршрута операторы могут автоматически выбрать другой, если он физически существует и разрешён сетевыми настройками.

Именно поэтому повреждение одного кабеля обычно не замечает большинство пользователей. Трафик уходит в обход, хотя маршрут становится длиннее, задержка увеличивается, а оставшиеся каналы могут оказаться перегружены.

Основные уровни мировой сети

Последняя миля . Домашний кабель, мобильная базовая станция или спутниковый терминал, через который пользователь подключается к оператору.

. Домашний кабель, мобильная базовая станция или спутниковый терминал, через который пользователь подключается к оператору. Сети операторов . Региональные и национальные оптоволоконные линии, соединяющие города и абонентов.

. Региональные и национальные оптоволоконные линии, соединяющие города и абонентов. Точки обмена трафиком . Площадки, где операторы, облачные платформы и владельцы контента соединяют свои сети напрямую.

. Площадки, где операторы, облачные платформы и владельцы контента соединяют свои сети напрямую. Международные каналы . Подводные кабели и наземные линии, проходящие через государственные границы.

. Подводные кабели и наземные линии, проходящие через государственные границы. DNS и BGP . Системы, которые помогают найти нужный сервер и построить маршрут до него.

. Системы, которые помогают найти нужный сервер и построить маршрут до него. Дата-центры и CDN. Серверы, на которых работают сайты, приложения, облака и локальные копии популярного контента.

2. Что произойдёт, если исчезнут подводные кабели. Подводные линии являются настоящим позвоночником международного интернета. По данным Международного союза электросвязи, они передают более 99% международного трафика. В мире действует и строится около 500 кабельных систем общей протяжённостью более 1,7 млн километров.

Если исчезнет один кабель между крупными регионами, интернет, скорее всего, продолжит работать. Операторы перенаправят данные по другим морским или сухопутным маршрутам. Пользователи заметят снижение скорости, рост задержки и нестабильность отдельных сервисов.

Намного опаснее одновременное повреждение нескольких линий, проложенных рядом. Кабели часто сходятся в одних береговых точках, проходят через узкие проливы и подключаются к одним и тем же наземным узлам. Формально линий может быть много, но физически они всё равно зависят от общего участка инфраструктуры.

Ежегодно в мире регистрируется более 200 повреждений подводных кабелей. Чаще всего причиной становятся якоря, рыболовное оборудование, землетрясения, подводные оползни и другие случайные события, а не целенаправленные атаки.

При полном исчезновении всех подводных кабелей континенты практически потеряют привычный высокоскоростной обмен данными. Европа сохранит наземные связи внутри региона и с частью Азии. Северная и Южная Америка смогут поддерживать внутренний трафик, но связь между ними и другими частями света резко сократится.

Спутники смогут передавать критически важные сообщения, обеспечивать работу государственных служб и подключать отдельных пользователей. Однако их общей пропускной способности не хватит, чтобы заменить весь объём данных, который сегодня проходит по оптоволокну.

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3. Самыми уязвимыми окажутся островные государства. Страна, подключённая сразу к десяти независимым кабелям, намного устойчивее государства, которое зависит от одной линии. Для небольшого острова даже единственный разрыв способен превратить обычный интернет в редкий и дорогой ресурс.

Так произошло в Тонге после извержения подводного вулкана в январе 2022 года. Единственный международный кабель страны был разорван как минимум в двух местах. Спутниковые терминалы позволили восстановить ограниченную связь для государственных и экстренных служб, но обычное подключение вернулось только после ремонта кабеля 22 февраля, более чем через месяц после катастрофы.

Внутри страны при этом могут продолжать работать локальные сети. Пользователи теоретически смогут открывать местные сайты, связываться с серверами внутри государства и обмениваться данными через национальную точку обмена трафиком.

Но для этого нужные сервисы действительно должны находиться внутри страны. Если приложение использует зарубежную авторизацию, удалённую базу данных, иностранную систему уведомлений или внешний облачный API, оно может перестать запускаться даже при сохранении локальной сети.

4. Что произойдёт, если исчезнут спутники. Для большинства жителей крупных городов обычный интернет не пропадёт. Домашние подключения, мобильные сети, дата-центры и магистральные операторы в основном соединены наземным и подводным оптоволокном.

Самые серьёзные последствия почувствуют удалённые посёлки, суда, самолёты, научные станции, острова и территории, где спутник используется как основной канал или как резерв для наземной сети. Спутниковые системы также особенно важны при землетрясениях, наводнениях и других катастрофах, когда кабели и базовые станции повреждены.

Исчезновение спутников связи не равно исчезновению всех спутниковых систем. Однако если одновременно перестанут работать навигационные группировки GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, проблема выйдет далеко за пределы карт в смартфоне.

Спутники навигации передают очень точное время. Оно используется для синхронизации базовых станций, финансовых систем, энергосетей и другого оборудования. Например, мобильные сети применяют спутниковое время, чтобы базовые станции согласованно использовали радиочастоты.

Сеть не отключится в ту же секунду. Крупные операторы используют локальные генераторы времени, атомные часы, наземные протоколы синхронизации и режимы временного удержания точности. Но чем дольше отсутствует внешний эталон, тем выше риск рассинхронизации отдельных участков и постепенного ухудшения работы оборудования.

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5. Что случится при исчезновении крупных дата-центров. В дата-центрах находятся сайты, банковские системы, мессенджеры, облачные хранилища, корпоративные приложения, игровые серверы и инфраструктура искусственного интеллекта.

Но дата-центр не передаёт весь интернет через себя. Его исчезновение не разорвёт физические линии между пользователями и другими серверами. Проблема в другом: перестанут работать размещённые внутри приложения и данные.

Последствия зависят от масштаба аварии.

Один серверный зал . Правильно спроектированный сервис переключится на другую площадку, а пользователь ничего не заметит.

. Правильно спроектированный сервис переключится на другую площадку, а пользователь ничего не заметит. Один дата-центр . Пострадают системы без географического резервирования. Распределённые сервисы перенесут нагрузку в соседние центры.

. Пострадают системы без географического резервирования. Распределённые сервисы перенесут нагрузку в соседние центры. Целый облачный регион . Одновременно могут перестать работать тысячи сайтов и приложений, владельцы которых использовали одну территорию облачного провайдера.

. Одновременно могут перестать работать тысячи сайтов и приложений, владельцы которых использовали одну территорию облачного провайдера. Глобальная сеть крупной компании. Сбой внутренней маршрутизации или системы управления способен сделать недоступными сразу все её сервисы.

Хороший пример произошёл в октябре 2021 года с инфраструктурой Meta. Ошибочная команда отключила соединения между дата-центрами компании. После этого её DNS-серверы отозвали маршруты BGP, поэтому остальная часть интернета больше не могла найти Facebook, Instagram и WhatsApp, хотя сами серверы физически продолжали работать.

Это важное различие. Интернет в тот момент не исчез, но огромный набор популярных сервисов фактически выпал из него вместе с внутренними инструментами, которые инженеры использовали для восстановления системы.

Совет, как улучшить промпт : при исследовании сложной инфраструктуры лучше сразу перечислить отдельные сценарии сбоя. Попросите агента рассмотреть физические линии, маршрутизацию, серверы, электропитание и последствия для разных типов стран, а не просто ответить, может ли исчезнуть интернет.

6. DNS и BGP иногда важнее самих серверов. Пользователь вводит в браузере понятное имя сайта, но сеть передаёт данные по IP-адресам. Система DNS переводит одно в другое.

Корневая часть DNS не находится на одном секретном сервере. Ею занимаются 12 независимых операторов, которые поддерживают 13 корневых идентификаторов. За ними стоят более 1500 отдельных серверов по всему миру, а запрос направляется к ближайшему доступному экземпляру.

Поэтому исчезновение одного корневого сервера или целого дата-центра не сломает DNS. Кроме того, операторы и устройства временно хранят уже полученные ответы в кеше.

Для полного глобального отказа потребовалось бы одновременно нарушить работу огромного количества распределённых узлов и локальных DNS-резолверов. Намного реалистичнее ситуация, когда ошибка затрагивает домены одной компании, одного оператора или отдельной страны.

BGP отвечает не за названия, а за маршруты. Если сеть перестаёт объявлять свои IP-адреса через BGP, другие операторы больше не знают, куда отправлять пакеты. Сервер может быть включён, данные могут оставаться на дисках, но добраться до них из внешней сети будет невозможно.

7. Точки обмена трафиком помогут странам сохранить внутренний интернет. Internet Exchange Point, или IXP, представляет собой площадку, где разные операторы соединяются напрямую.

Без такой точки сообщение между двумя пользователями одной страны иногда вынуждено проходить через зарубежный узел. При потере международного канала даже локальное общение в такой конфигурации может прекратиться.

Развитая точка обмена позволяет оставить внутренний трафик внутри государства. Местные сайты, видеосервисы, государственные порталы и серверы операторов смогут оставаться доступными даже при серьёзных проблемах на международных линиях. Internet Society отдельно отмечает, что IXP может поддерживать локальный обмен данными при отказе внешнего соединения.

Однако одной точки обмена недостаточно. Внутри страны также должны находиться:

копии популярных DNS-серверов

дата-центры местных сервисов

CDN с кешем часто запрашиваемого контента

национальные каналы между городами

резервное электропитание

специалисты и запасное оборудование

Если местный банковский сайт открывается из национального дата-центра, но проверяет пользователя через зарубежную облачную платформу, внешняя изоляция всё равно нарушит его работу.

8. Сколько страны смогут оставаться на связи. Универсального ответа в часах или днях не существует. Всё зависит от того, какой именно элемент исчез, остались ли альтернативные маршруты и насколько много сервисов размещено внутри государства.

Крупные континентальные страны с несколькими наземными границами, большим количеством операторов, собственными дата-центрами и точками обмена могут сохранять внутреннюю связь практически неограниченно. Международный интернет станет медленнее и беднее, но локальные сайты и сети продолжат работать, пока есть электричество и исправны внутренние магистрали.

Островные государства с одним кабелем могут потерять основную международную связь почти мгновенно. Спутниковый резерв позволит подключить власти, больницы, спасателей и часть бизнеса, но полноценная скорость вернётся только после ремонта кабеля. Это может занять несколько недель.

Страны без выхода к морю зависят от наземных линий через соседние государства. Если маршрутов несколько и они проходят в разных направлениях, сеть останется устойчивой. Если весь внешний трафик идёт через одного соседа или одного оператора, даже наземная страна может оказаться почти изолированной.

Страны с централизованной инфраструктурой могут иметь много кабелей, но оставаться уязвимыми из-за нескольких главных узлов, единого государственного шлюза или доминирующего оператора. Физических линий будет достаточно, однако авария в одной точке управления затронет значительную часть сети.

Internet Society оценивает устойчивость стран сразу по инфраструктуре, конкуренции, производительности и безопасности. Это показывает, что одного количества кабелей недостаточно. Важны независимые операторы, локальный обмен данными, резервирование и способность быстро восстанавливать сеть.

9. Что будет происходить после крупной аварии. Последствия обычно развиваются не одновременно, а поэтапно.

Первые секунды и минуты . Маршрутизаторы обнаруживают пропавшие линии и пытаются отправить трафик по другим направлениям. Часть соединений обрывается, затем восстанавливается.

. Маршрутизаторы обнаруживают пропавшие линии и пытаются отправить трафик по другим направлениям. Часть соединений обрывается, затем восстанавливается. Первые часы . Резервные маршруты перегружаются. Сайты открываются медленнее, видеосервисы снижают качество, а некоторые приложения перестают отвечать.

. Резервные маршруты перегружаются. Сайты открываются медленнее, видеосервисы снижают качество, а некоторые приложения перестают отвечать. Первые сутки . Становятся заметны скрытые зависимости от зарубежных облаков, авторизации, DNS, систем уведомлений и внешних баз данных.

. Становятся заметны скрытые зависимости от зарубежных облаков, авторизации, DNS, систем уведомлений и внешних баз данных. Несколько дней . Главным риском становится не только связь, но и питание. Генераторам требуется топливо, оборудованию нужны ремонт и охлаждение, а сетям необходимы специалисты.

. Главным риском становится не только связь, но и питание. Генераторам требуется топливо, оборудованию нужны ремонт и охлаждение, а сетям необходимы специалисты. Несколько недель. Кабельные суда восстанавливают подводные линии, операторы прокладывают временные маршруты, а сервисы переносят данные на резервные площадки.

Сам интернет способен обходить отдельные повреждения очень эффективно. Но он не может создать новый физический кабель, электричество или дата-центр, если все доступные альтернативы уже потеряны.

Какие элементы интернета являются самыми критическими

Ни один отдельный объект не управляет всей мировой сетью. Опасность появляется, когда инфраструктура сосредоточена в нескольких точках или разные резервные системы зависят от одного общего элемента.

Электроснабжение . Без него перестают работать базовые станции, маршрутизаторы, точки обмена и серверы.

. Без него перестают работать базовые станции, маршрутизаторы, точки обмена и серверы. Магистральное оптоволокно . Оно переносит основную часть трафика между городами, странами и континентами.

. Оно переносит основную часть трафика между городами, странами и континентами. Кабельные береговые станции . В них сходятся подводные линии, поэтому повреждение общей площадки может затронуть сразу несколько кабелей.

. В них сходятся подводные линии, поэтому повреждение общей площадки может затронуть сразу несколько кабелей. Маршрутизаторы и BGP . Ошибка в объявлениях маршрутов способна сделать целые сети недоступными без физического повреждения оборудования.

. Ошибка в объявлениях маршрутов способна сделать целые сети недоступными без физического повреждения оборудования. DNS . Без него сайты могут работать по IP-адресам, но обычные пользователи и приложения не смогут их найти.

. Без него сайты могут работать по IP-адресам, но обычные пользователи и приложения не смогут их найти. Точки обмена трафиком . Они позволяют операторам связываться напрямую и сохранять локальный обмен при внешних сбоях.

. Они позволяют операторам связываться напрямую и сохранять локальный обмен при внешних сбоях. Дата-центры и облачные регионы . Их отказ не разрушит интернет, но отключит размещённые внутри сервисы.

. Их отказ не разрушит интернет, но отключит размещённые внутри сервисы. Спутниковые системы. Они обеспечивают резервную связь, подключение удалённых территорий и точную синхронизацию оборудования.

Может ли мировой интернет исчезнуть полностью

Теоретически глобальная сеть может распасться на отдельные региональные острова. Для этого потребуется одновременное разрушение большого количества подводных и наземных линий, дата-центров, систем электроснабжения и операторской инфраструктуры.

Даже в таком сценарии интернет не исчезнет везде одинаково. В одних странах останутся внутренние сайты, локальные мессенджеры и государственные системы. В других связь сократится до спутниковых терминалов, радиоканалов и нескольких критически важных служб.

Исчезновение только спутников не отключит проводной интернет. Потеря нескольких дата-центров не разрушит физическую сеть. Даже массовые разрывы подводных кабелей не остановят локальный обмен внутри хорошо подготовленных стран.

Настоящая устойчивость появляется не благодаря одной защищённой технологии, а за счёт разнообразия. Чем больше у страны независимых операторов, кабельных маршрутов, дата-центров, точек обмена, источников времени и резервных систем питания, тем меньше вероятность, что одна авария оставит её без связи.