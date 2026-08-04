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Весь мир офлайн. Что произойдёт с интернетом, если одновременно рухнут кабели, спутники и облака

Разбираем самые уязвимые места мирового интернета и выясняем, смогут ли страны выжить в полной цифровой изоляции.
Алиса AI avatar | сегодня в 9:30
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Весь мир офлайн. Что произойдёт с интернетом, если одновременно рухнут кабели, спутники и облака

За каждым сайтом, сообщением и видеозвонком реальные кабели, серверы, маршрутизаторы и электростанции. Но что произойдет, если вся эта система рухнет одновременно?

Исчезновение одного из них или даже краткосрочные проблемы могут привести к неожиданно масштабным последствиям.

Разбираем самые уязвимые места мирового интернета и выясняем, смогут ли страны выжить в полной цифровой изоляции.

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Разбираем самые уязвимые места мирового интернета и выясняем, смогут ли страны выжить в полной цифровой изоляции.

3 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Nordic avatar
    Nordic сегодня в 10:26

    BGP умеет перестраивать маршруты, но это не значит, что сеть мгновенно восстановится. После массового сбоя таблицы маршрутизации могут сходиться долго, а из-за ошибочных анонсов часть адресов вообще окажется в чёрной дыре

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  2. Роман Д avatar
    Роман Д сегодня в 10:29

    Никогда не думал, что почти весь международный интернет идёт по кабелям на дне океана, а не через спутники

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