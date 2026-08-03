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Как открыть сайты Сбера, ВТБ и Альфа-Банка, которые перестали работать в Google Chrome и Safari. Простой способ всё починить

Перестали открываться онлайн-банки? Инструкция, как вернуть доступ в пару кликов
Артём Баусов avatar | сегодня в 23:15
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Как открыть сайты Сбера, ВТБ и Альфа-Банка, которые перестали работать в Google Chrome и Safari. Простой способ всё починить

Сегодня стало известно, что российские банки массово начали переводить на российский TLS-сертификат безопасности из-за отзыва зарубежных, как сообщил РБК со ссылкой на источники.

Из-за этого сайты Сбера, ВТБ, Россельхозбанка, Т-Банка, Уралсиба, Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург» начали открываться с ошибками в Google Chrome, Safari, Microsoft Edge и других зарубежных браузерах. Вместо главной страницы пользователи видят предупреждение о небезопасном соединении или вовсе не получают доступ к сайту.

Проблема возникает из-за того, что браузер перестает доверять сертификату, которым сайт подтверждает свою подлинность. Как итог: соединение блокируется, хотя сам сервис продолжает работать.

Рассказываем, что делать, если вы пользуетесь веб-версиями банков.

1. Использовать Яндекс Браузер

Самый простой вариант: открыть сайт банка через Яндекс Браузер.

В него уже встроены российские сертификаты безопасности, поэтому сайты Сбера, ВТБ, Альфа-Банка, Т-Банка и других российских сервисов продолжат открываться без дополнительных действий с вашей стороны.

Это решение подойдет большинству, чтобы не ставить сертификаты.

2. Установить сертификаты Минцифры на iOS/Android

Если вы хотите продолжить пользоваться Chrome, Edge, Opera, Safari или другим браузером без установки версии от Яндекса, то можно установить российские сертификаты безопасности.

Для этого:

1. Откройте страницу сертификатов на Госуслугах
2. Скачайте Russian Trusted Root CA
3. Скачайте Russian Trusted Sub CA (выпускающий сертификат)
4. Установите оба сертификата, следуя инструкции для своей операционной системы
5. Перезапустите браузер

После установки браузер начнет доверять сайтам, использующим российский сертификат.

3. VPN

У некоторых пользователей сайты банков продолжают открываться в зарубежных браузер при активном VPN.

4. Firefox + ручная установка сертификатов

Firefox использует собственное хранилище доверенных сертификатов, поэтому сертификаты, установленные в Windows или macOS, могут не подхватиться автоматически (в зависимости от настроек браузера).

Есть два варианта:

Вариант 1 (проще). Включить использование системного хранилища сертификатов.

Для этого:

1. Откройте Настройки -> Приватность и защита
2. Пролистайте до раздела Сертификаты
3. Включите параметр Использовать сертификаты операционной системы
4. Перезапустите браузер

После этого Firefox будет использовать сертификаты, установленные в системе.

Вариант 2. Импортировать сертификаты вручную.

1. Скачайте сертификаты Минцифры
2. В Firefox откройте Настройки -> Приватность и защита -> Сертификаты -> Просмотр сертификатов
3. На вкладке Центры сертификации нажмите Импорт
4. Добавьте сначала Russian Trusted Root CA, затем Russian Trusted Sub CA
5. При импорте отметьте доверие к сертификату для идентификации сайтов
6. Перезапустите Firefox

Что делать на Mac

На macOS сертификаты также можно установить вручную через приложение Связка ключей.

1. Перейдите на сайт Госуслуг и в разделе macOS скачайте сертификаты для установки на macOS

2. Перейдите в Загрузки и откройте скачанный файл russiantrustedca.pem

3. Откроется Связка ключей и в разделе Сертификаты будет два сертификата: Russian Trusted Root CA и Russian Trusted Sub CA

4. Дважды нажмите на Russian Trusted Root CA и раскройте в появившемся окне раздел Доверие

5. В пункте Параметры использования сертификата выберите Всегда доверять

6. Закройте окно, введите пароль от учетной записи Mac и нажмите кнопку Обновить настройки

7. Повторите пункты 4, 5, 6 для Russian Trusted Sub CA

А что с Safari?

Safari использует системное хранилище сертификатов macOS и iOS. Поэтому после корректной установки сертификатов Минцифры сайты также смогут открываться без предупреждений.

Можно ли просто нажать «Продолжить»?

Можно, но сработает это не всегда. Если браузер сообщает, что соединение небезопасно, не стоит обходить предупреждение вручную.

А на приложения банков это повлияет?

Изменения касаются только веб-версий сервисов. Если у вас установлено мобильное приложение банка, оно продолжит работать в обычном режиме и установка сертификатов для него не требуется.

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банки инструкции Россия Сервисы Финансы Статьи
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iPhones.ru
Перестали открываться онлайн-банки? Инструкция, как вернуть доступ в пару кликов

6 комментариев

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Котик из TikTok
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Момент из фильма
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Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. C
    Channel
    сегодня в 23:28

    Интересны другие решения проблемы от тех, кто ставит дизлайки

    Войди на сайт, чтобы ответить
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  2. Евгений avatar
    Евгений 4 августа в 0:46

    Опять эти танцы с бубном, проще реально через Яндекс все открывать. Бесит что нормальные браузеры теперь так работают.

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