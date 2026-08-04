Этой ночью Apple удаляла Telegram из App Store по всему миру, но уже вернула. В чем дело

Сегодня ночью Telegram на короткое время исчез из App Store по всему миру. Пользователи не могли найти мессенджер через поиск в магазине приложений.

При этом Telegram оставался доступен в Mac App Store и Google Play. Изначально ни Apple, ни представители мессенджера не объяснили причину произошедшего.

Позже Apple прокомментировала ситуацию. В компании сообщили, что временно удалили Telegram после проверки, во время которой обнаружили контент, нарушающий строгие правила App Store, запрещающие материалы, связанные с сексуальной эксплуатацией детей.

Однако разработчики Telegram оперативно удалили запрещённый контент и заблокировали пользователя, который его опубликовал. После этого приложение вернули в App Store.

Сам Telegram вскоре после восстановления приложения опубликовал ироничное сообщение в X:

Сообщения о моей смерти сильно преувеличены 🍎.

Саму причину временного исчезновения из App Store компания пока официально не прокомментировала. [9to5]

5 5 1