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Этой ночью Apple удаляла Telegram из App Store по всему миру, но уже вернула. В чем дело

Артём Баусов avatar | сегодня в 7:46
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Этой ночью Apple удаляла Telegram из App Store по всему миру, но уже вернула. В чем дело

Сегодня ночью Telegram на короткое время исчез из App Store по всему миру. Пользователи не могли найти мессенджер через поиск в магазине приложений.

При этом Telegram оставался доступен в Mac App Store и Google Play. Изначально ни Apple, ни представители мессенджера не объяснили причину произошедшего.

Позже Apple прокомментировала ситуацию. В компании сообщили, что временно удалили Telegram после проверки, во время которой обнаружили контент, нарушающий строгие правила App Store, запрещающие материалы, связанные с сексуальной эксплуатацией детей.

Однако разработчики Telegram оперативно удалили запрещённый контент и заблокировали пользователя, который его опубликовал. После этого приложение вернули в App Store.

Сам Telegram вскоре после восстановления приложения опубликовал ироничное сообщение в X:

Сообщения о моей смерти сильно преувеличены 🍎.

Саму причину временного исчезновения из App Store компания пока официально не прокомментировала. [9to5]

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app store Apple Telegram приложение Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Сегодня ночью Telegram на короткое время исчез из App Store по всему миру. Пользователи не могли найти мессенджер через поиск в магазине приложений. При этом Telegram оставался доступен в Mac App Store и Google Play. Изначально ни Apple, ни представители мессенджера не объяснили причину произошедшего. Позже Apple прокомментировала ситуацию. В компании сообщили, что временно удалили...

6 комментариев

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Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Unexposed avatar
    Unexposed сегодня в 7:51

    Связать удаление приложения с блокировкой конкретного пользователя… соя схавает 🤩

    2
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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 8:43

    Опять Apple со своими проверками намудрили. Хорошо что телегу быстро вернули, а то я уже занервничал.

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