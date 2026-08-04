В Третьяковской галерее откроется выставка «Природа фотографии» с работами победителей конкурса HUAWEI XMAGE

Государственная Третьяковская галерея откроет выставку «Природа фотографии», посвященную развитию пейзажной фотографии в России.

Экспозиция объединила около 130 работ более 30 авторов, многие из которых демонстрируются впервые. Выставка охватывает период с конца XIX века до наших дней и показывает, как фотография постепенно превратилась из инструмента фиксации окружающего мира в самостоятельную художественную форму.

Помимо произведений из коллекции Третьяковской галереи, посетители смогут увидеть снимки победителей конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE.

Примеры работ:

► Экспозиция прослеживает развитие разных художественных подходов к изображению природы. Среди ранних работ представлены снимки Евгения Вишнякова, Николая Мещерина и Игоря Грабаря. XX век иллюстрируют произведения Николая Андреева, работавшего в стиле пикториализма, и Александра Родченко, экспериментировавшего с композицией и необычными ракурсами.

► Отдельный раздел посвящен более поздним авторам. Здесь представлены фотографии Вадима Ковригина, Анатолия Ерина и Николая Кулебякина, исследовавших взаимодействие природы, архитектуры и документальной фотографии.

► Также посетители увидят снимки перформансов группы «Коллективные действия», работы Франциско Инфанте и произведения лэнд-арта Николая Полисского, где фотография выступает способом фиксации художественных практик.

По словам организаторов, выставка показывает, что «фотография на протяжении всей своей истории развивалась как в русле документального освоения реальности, так и как самостоятельное художественное высказывание».

Сама выставка пройдет с 3 ноября по адресу Крымский Вал, 10 в залах 80-82.

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