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В Третьяковской галерее откроется выставка «Природа фотографии» с работами победителей конкурса HUAWEI XMAGE

Артём Баусов avatar | сегодня в 9:00
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Государственная Третьяковская галерея откроет выставку «Природа фотографии», посвященную развитию пейзажной фотографии в России.

Экспозиция объединила около 130 работ более 30 авторов, многие из которых демонстрируются впервые. Выставка охватывает период с конца XIX века до наших дней и показывает, как фотография постепенно превратилась из инструмента фиксации окружающего мира в самостоятельную художественную форму.

Помимо произведений из коллекции Третьяковской галереи, посетители смогут увидеть снимки победителей конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE.

Примеры работ:

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► Экспозиция прослеживает развитие разных художественных подходов к изображению природы. Среди ранних работ представлены снимки Евгения Вишнякова, Николая Мещерина и Игоря Грабаря. XX век иллюстрируют произведения Николая Андреева, работавшего в стиле пикториализма, и Александра Родченко, экспериментировавшего с композицией и необычными ракурсами.

► Отдельный раздел посвящен более поздним авторам. Здесь представлены фотографии Вадима Ковригина, Анатолия Ерина и Николая Кулебякина, исследовавших взаимодействие природы, архитектуры и документальной фотографии.

► Также посетители увидят снимки перформансов группы «Коллективные действия», работы Франциско Инфанте и произведения лэнд-арта Николая Полисского, где фотография выступает способом фиксации художественных практик.

По словам организаторов, выставка показывает, что «фотография на протяжении всей своей истории развивалась как в русле документального освоения реальности, так и как самостоятельное художественное высказывание».

Сама выставка пройдет с 3 ноября по адресу Крымский Вал, 10 в залах 80-82.

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Государственная Третьяковская галерея откроет выставку «Природа фотографии», посвященную развитию пейзажной фотографии в России. Экспозиция объединила около 130 работ более 30 авторов, многие из которых демонстрируются впервые. Выставка охватывает период с конца XIX века до наших дней и показывает, как фотография постепенно превратилась из инструмента фиксации окружающего мира в самостоятельную художественную форму. Помимо произведений из коллекции...

3 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 10:40

    Ничего себе, мобильные фото теперь в Третьяковке показывают. Надо будет заглянуть на выставку и оценить эти снимки с Huawei.

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  2. Slerm avatar
    Slerm сегодня в 10:52

    Школьникам ставящим минус – это не домашние задание изучить материал галлереи, успокойтесь, вроде как каникулы, для остальных ставящих  минус их ментальное состояние не готов комментировать, вдруг (ну такое бывает в 1099 лет) Эпштейн пишет…

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