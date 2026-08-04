Apple откроет доступ к буферу обмена для ПК с Windows, но только в Евросоюзе

Apple работает над функцией, которая позволит копировать и вставлять текст, изображения и другой контент между iPhone и компьютерами на Windows. Компания подтвердила это в ответ на запрос Microsoft в рамках требований европейского закона о цифровых рынках (DMA).

Сейчас аналогичная возможность доступна только между устройствами Apple через Универсальный буфер обмена. Microsoft попросила предоставить сторонним разработчикам доступ к похожему механизму, чтобы пользователи могли бесшовно обмениваться содержимым буфера обмена между iPhone и Windows.

Apple согласилась разработать соответствующее решение. Оно позволит специальному расширению получать уведомление о копировании данных в буфер обмена iPhone и передавать их на сопряженный компьютер через новый API. Для работы функции пользователю потребуется один раз подтвердить разрешение на обмен данными для каждого подключенного ПК.

Компания также оставляет за собой право отказаться от функции, если она поставит под угрозу безопасность системы или затронет интеллектуальную собственность. Разработку планируют завершить осенью 2027 года. [9to5]

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