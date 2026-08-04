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Яндекс Браузер занял первое место среди бесплатных приложений в App Store после проблем с доступом к сайтам банков

Артём Баусов avatar | сегодня в 15:54
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Яндекс Браузер занял первое место среди бесплатных приложений в App Store после проблем с доступом к сайтам банков

На фоне вчерашних новостей об отзыве TLS-сертификатов у сайтов российских банков пользователи начали активно скачивать Яндекс Браузер для восстановления доступа.

Приложение заняло первое место в рейтинге бесплатных в App Store. Кроме того, в разделе Утилиты браузер также лидирует.

Поддержка национальных сертификатов и ГОСТ TLS реализована в Яндекс Браузере уже несколько лет. Благодаря этому пользователи могут получать доступ к защищенным ресурсам без дополнительной настройки.

— Яндекс

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На фоне вчерашних новостей об отзыве TLS-сертификатов у сайтов российских банков пользователи начали активно скачивать Яндекс Браузер для восстановления доступа. Приложение заняло первое место в рейтинге бесплатных в App Store. Кроме того, в разделе Утилиты браузер также лидирует. Поддержка национальных сертификатов и ГОСТ TLS реализована в Яндекс Браузере уже несколько лет. Благодаря этому пользователи могут...

7 комментариев

Котик
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Котик
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Котик из TikTok
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 16:01

    Пришлось поставить Яндекс, а то через другие браузеры банки просто не открываются. Хорошо что они про эти сертификаты заранее подумали.

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  2. mahony_ avatar
    mahony_ сегодня в 16:06

    Наверное на это и был расчет, не?

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