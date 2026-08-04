Яндекс Браузер занял первое место среди бесплатных приложений в App Store после проблем с доступом к сайтам банков

На фоне вчерашних новостей об отзыве TLS-сертификатов у сайтов российских банков пользователи начали активно скачивать Яндекс Браузер для восстановления доступа.

Приложение заняло первое место в рейтинге бесплатных в App Store. Кроме того, в разделе Утилиты браузер также лидирует.

Поддержка национальных сертификатов и ГОСТ TLS реализована в Яндекс Браузере уже несколько лет. Благодаря этому пользователи могут получать доступ к защищенным ресурсам без дополнительной настройки. — Яндекс

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