Как раскрутить канал в MAX с нуля в 2026 году: 15 способов набрать подписчиков и создать живое комьюнити

Мессенджер MAX за последний год заметно вырос. Только за июль 2026 года его ежедневная аудитория превысила 87 млн пользователей, а количество публичных каналов достигло 380 тысяч.

Одновременно сама платформа стала гораздо больше похожа на полноценную площадку для авторов. Всем пользователям стали доступны публичные каналы, комментарии и истории, а прямые трансляции в каналах уже тестируются.

На фоне этого в MAX всё активнее заходят блогеры, СМИ, компании и рекламодатели. Но просто создать канал и начать туда что-нибудь публиковать уже недостаточно.

Конкуренция быстро растёт, поэтому для развития канала нужна нормальная стратегия. Сервис аналитики MaxStat.ru разобрал 15 рабочих способов привлечь подписчиков, удержать их внимание и постепенно превратить аудиторию в настоящее комьюнити.

Сначала несколько цифр про каналы в MAX

К концу июля 2026 года количество публичных каналов в MAX выросло примерно на 30% и достигло 380 тысяч. Совокупное число подписок на них составило уже 330 млн.

Активно развивается и рекламный рынок внутри платформы. Только за июль количество публикаций с рекламным идентификатором ERID превысило 327 тысяч. MAX сейчас проходит этап, на котором одновременно быстро растут и количество авторов, и аудитория, и деньги внутри платформы.

Поэтому интересно посмотреть, какие механики уже используют активно растущие каналы.

1. Расскажите про канал везде, где у вас уже есть аудитория

Первых подписчиков обычно проще всего получить не через рекламу, а из собственной существующей аудитории. Добавьте ссылку на MAX в описание профилей в других социальных сетях, на сайт, в рассылки и подпись электронной почты.

Если выпускаете видео или подкасты, периодически напоминайте о канале прямо в контенте. Можно использовать и офлайн. Например, разместить QR-код на визитках, упаковке товара, презентациях или стендах на мероприятиях.

Важно объяснить пользователю, зачем ему подписываться ещё на один канал.

2. Переносите продолжение контента в MAX

Вот одна из самых простых механик привлечения аудитории:

«Первые пять пунктов здесь, остальные в MAX»

«Продолжение этой истории опубликовали в канале»

«Полный разбор кейса лежит в MAX»

Главное, чтобы продолжение действительно было ценным. Если человек несколько раз перейдёт по такой ссылке и обнаружит внутри только попытку получить подписку, такая механика быстро перестанет работать.

Лучше использовать её для больших подборок, инструкций, дополнительных фотографий, видео и материалов, которые действительно не помещаются в основной пост.

3. Публикуйте в MAX то, чего нет на других площадках

Ещё один вариант продвижения: сделать канал более личным.

Например, публиковать в нём бэкстейдж, не вошедшие в основной контент фотографии, быстрые мысли, голосовые сообщения и небольшие видео без монтажа. Эксклюзивность даёт причину подписаться, даже если человек уже читает вас на другой платформе.

Можно не разделять контент между площадками. Достаточно нескольких постоянных форматов, которые будут выходить только в MAX.

4. Дайте подписчикам влиять на ваш контент

Пользователям намного интереснее следить за каналом, если от их действий что-то зависит. Можно предложить подписчикам:

выбрать тему следующего материала

прислать вопросы для разбора

проголосовать за новый формат

прислать свои истории или кейсы

Получается UGC-механика, когда аудитория сама участвует в создании будущего контента. А лучшие ответы и истории подписчиков затем можно превращать в отдельные публикации.

5. Договаривайтесь о взаимном продвижении

Классические взаимные рекомендации работают и в MAX. Но обмен ссылками не всегда даёт хороший результат. Намного эффективнее найти автора с похожей аудиторией и придумать совместный контент.

Это может быть совместный эфир, подборка, интервью, челлендж или серия публикаций.

Перед такой коллаборацией стоит подготовить канал. Новый пользователь должен сразу понимать, куда попал, что здесь публикуют и почему ему стоит остаться.

6. Проводите розыгрыши, но выбирайте правильные призы

Розыгрыш может быстро привести новых подписчиков, но его результат очень зависит от выбранного приза. Если разыгрывать дорогой универсальный гаджет, в канал придёт большое количество людей, которым совершенно не интересен ваш контент.

Лучше выбирать приз, который нужен именно вашей целевой аудитории. Сам розыгрыш можно анонсировать на всех своих площадках, закрепить условия в канале и несколько раз напомнить о завершении.

Полезно: для проведения розыгрышей в MAX есть официальный бот: https://max.ru/random_bot

После определения победителя важно продолжить публиковать сильный контент. Иначе большая часть новой аудитории отпишется.

7. Покупайте рекламу в других каналах

Когда органические способы привлечения аудитории уже использованы, можно подключать платный трафик. Лучше искать не просто крупные каналы, а площадки с максимально близкой вам аудиторией.

Сам рекламный пост должен объяснять ценность подписки прямо сейчас. Желательно вести пользователя не просто на главную страницу канала, а на сильный пост, подборку или другой материал. Кроме того, VK Реклама позволяет таргетироваться на пользователей MAX.

При оценке кампании не стоит смотреть только на стоимость подписчика. Важнее качество аудитории: читают ли новые люди публикации, ставят ли реакции, комментируют и остаются ли в канале спустя несколько недель.

8. Чередуйте разные форматы публикаций

После привлечения аудитории начинается более сложная задача: подписчиков нужно удержать. Для этого не стоит превращать канал в бесконечную стену одинаковых текстов.

В MAX можно чередовать:

обычные текстовые посты

фотографии и подборки

видео

видеокружки

голосовые сообщения

При этом первые 45–68 символов особенно важны. Именно их пользователь видит в первую очередь и по ним часто принимает решение, открывать публикацию или пролистнуть дальше. В конце постов можно добавлять короткий призыв к действию и ссылки на предыдущие материалы по теме.

9. Включите комментарии и разговаривайте с подписчиками

Комментарии позволяют превратить канал из односторонней ленты в площадку для общения. Но просто включить функцию недостаточно.

Заканчивайте публикации вопросом, отвечайте читателям и поддерживайте дискуссию в первые часы после выхода поста. Можно отдельно благодарить пользователей за интересные ответы и использовать их вопросы как темы будущих публикаций.

Чем чаще человек сам участвует в жизни канала, тем выше вероятность, что он продолжит его читать.

10. Проводите прямые трансляции и стримы

Полезно: MAX тестирует прямые трансляции внутри каналов. Для них уже работает официальный бот: https://max.ru/livestream_bot

Эфир лучше анонсировать заранее и отдельно напомнить о нём непосредственно перед началом.

Особенно хорошо для трансляций подходят темы, которые сложно полностью раскрыть текстом. Можно проводить разборы, приглашать гостей, отвечать на вопросы аудитории и устраивать тематические эфиры.

После завершения стоит опубликовать короткие выводы и сразу анонсировать следующую трансляцию. Если проводить эфиры регулярно, у аудитории постепенно формируется привычка возвращаться.

11. Используйте реакции как простой интерактив

Не каждый пользователь готов писать комментарий, но нажать на реакцию значительно проще. Поэтому реакции можно использовать не только как оценку публикации.

Например:

👍, если уже пользуетесь этой функцией

🔥, если нужен подробный разбор

❤️, если продолжать эту рубрику

Так одновременно увеличивается вовлечённость и появляется простейший инструмент обратной связи. По количеству реакций также удобно понимать, какие темы и форматы лучше заходят аудитории.

12. Создайте регулярные рубрики

Хороший канал должен давать причину регулярно в него возвращаться. Для этого помогают постоянные рубрики и понятное расписание публикаций.

Например, подборка полезных приложений каждую пятницу или ответы на вопросы подписчиков по понедельникам. Предсказуемость здесь работает в плюс. Пользователь постепенно запоминает, когда ждать интересующий его формат.

Можно также заканчивать публикации небольшим анонсом следующей части или продолжения.

13. Делайте контент, которым хочется поделиться

Один из самых ценных типов продвижения происходит вообще без участия автора: подписчики сами пересылают публикацию другим людям.

Особенно хорошо распространяются несколько типов контента:

полезный: инструкции, подборки, чек-листы

эмоциональный: мемы, необычные факты и истории

узнаваемый: бытовые ситуации и профессиональные проблемы, в которых человек узнаёт себя

дискуссионный: сравнения и мнения, с которыми хочется согласиться или поспорить

статусный: исследования, красивые карточки и данные, которыми пользователь может поделиться со своей аудиторией.

Перед публикацией полезно задать простой вопрос: захотел бы я сам переслать этот пост знакомому?

14. Сделайте собственный стикерпак

Полезно: в MAX есть официальный бот для создания стикеров: https://max.ru/stickers

Для брендов и крупных авторов стикеры могут стать ещё одним способом распространять свою айдентику за пределами канала.

Необязательно делать сложный набор. Можно начать со стандартных эмоций, приветствий, благодарностей и нескольких узнаваемых фраз или персонажей. Лучше всего работают стикеры, которыми действительно удобно пользоваться в обычной переписке.

Набор можно постепенно дополнять, например, выпускать сезонные стикеры к праздникам и крупным событиям.

15. Создавайте закрытые пространства для самой активной аудитории

Когда вокруг канала уже появилось ядро постоянных подписчиков, можно предложить им дополнительные форматы:

ранний доступ к новым материалам

закулисье и дополнительные версии публикаций

закрытые группы для участников курсов и проектов

временные сообщества на период челленджа

В MAX также можно использовать зал ожидания и заранее собирать пользователей перед запуском нового проекта. Такие пространства особенно полезны, если вокруг автора или бренда уже появляется настоящее сообщество, а не просто большое число подписчиков.

Главное: не пытайтесь просто набрать как можно больше подписчиков

Рост канала состоит из трёх связанных этапов:

1. Привести новую аудиторию

2. Дать ей причины регулярно возвращаться

3. Только после этого вокруг канала начинает формироваться активное сообщество

Привлечение без вовлечения приводит к большому количеству «мёртвых» подписчиков. Хороший контент без постоянного притока новых людей со временем ограничивает рост.

Поэтому лучше не пытаться одновременно применять все перечисленные способы. Выберите несколько механик привлечения, добавьте постоянные рубрики и инструменты общения, а затем смотрите на статистику и постепенно меняйте стратегию.

MAX сейчас активно растёт, вместе с аудиторией увеличивается и количество каналов. Поэтому преимущество получают не те, кто успел зарегистрироваться раньше остальных, а авторы, которые смогут создать узнаваемый и полезный канал, куда действительно хочется возвращаться!

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