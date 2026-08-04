Посмотрел «Человек-паук: Новый день». Это лучший фильм о Питере Паркере за много лет

«Человек-паук: Новый день» едва вышел в кино, а уже начал бить рекорды по кассовым сборам.

Сборы приблизились к миллиарду долларов уже за первый уикенд, старт в США оказался рекордным, опередив прошлого лидера в лице «Мстителей: Финал». Но реально ли фильм настолько хорош или людям просто отчаянно не хватало нормального Человека-паука?

Мы уже посмотрели новинку и спешим поделиться впечатлениями. Спойлер: все не так однозначно, но посмотреть это кино действительно стоит.

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Страна: США

Режиссер: Дестин Дэниел Креттон

В ролях: Том Холланд, Зендея, Сэди Синк, Джейкоб Баталон, Джон Бернтал

Прощай, школьник. Привет, одинокий 30-летний Паук



Как человек, но не как персонаж

После финала «Нет пути домой» прошло четыре года. Никто больше не помнит Питера Паркера, включая его лучших друзей. Теперь он живёт в небольшой квартире, заставленной мониторами, а всё свободное время посвящает борьбе с преступностью.

Питер нигде не учится, не работает и почти ни с кем не общается. Весь смысл его жизни сосредоточился вокруг маски и Нью-Йорка, который нужно постоянно от кого-то спасать.

Именно здесь Том Холланд показывает лучшую версию своего героя. Это больше не школьник на стажировке у Тони Старка, и это замечательно. Смотря на 30-летнего “паучка”, не хочешь видеть очередную версию ребенка, а хочется увидеть взрослую личность.

Маска начинает съедать человека. Буквально

На фоне эмоционального кризиса с телом Питера начинают происходить странные метаморфозы. Его мучают головные боли, способности становятся нестабильными, а паутина теперь вырывается непосредственно из запястий (думаю, ни для кого это не было секретом после трейлеров). Чем сильнее он пытается подавить собственные эмоции, тем хуже контролирует превращение.

Это снова метафора взросления, на которой всегда держались истории о Человеке-пауке, но теперь речь идёт не о подростке, а Питеру приходится принимать взрослую версию самого себя, которая его откровенно пугает.

В лучшие моменты «Новый день» действительно приближается к «Человеку-пауку 2» Сэма Рэйми. Питер настолько растворился в Человеке-пауке, что буквально начинает терять человеческую часть себя.

Каратель и Паук: дуэт, от которого ничего не ждали, но он сработал



Джон Бернтал в роли Карателя

Буду честен, я всегда относился к Карателю с прохладой, и последний сериал пропустил целиком. Однако в общих чертах и по мультикам представляю его образ.

И скажу так: изначальнор этот дуэт казался максимально странным, поскольку один герой изо всех сил старается никого не убивать, а второй только этим и занимается. Круто сделано именно само взаимодействие между персонажами, их споры не опускаются на уровень низкопробных шуток о методах борьбы с преступностью. Постепенно выясняется, что у Питера и Фрэнка гораздо больше общего, и за счет этого их дуэт выходит на другой уровень.

Кроме Карателя, в фильме появляются Брюс Бэннер и Елена Белова. Встреча с Бэннером заканчивается масштабной дракой с Халком, поставленной тяжело, быстро и без привычной монтажной каши. Флоренс Пью появляется ненадолго, но почти в одиночку отвечает за юмор.

Опять за старое: почему Marvel не может просто снять фильм про Паука

Основная проблема «Нового дня» начинается с сюжетной линии героини Сэди Синк. Раскрывать её личность не буду, поскольку на этом построен один из главных сюжетных поворотов.

Личная история Питера работает почти безупречно, она простая и понятная. Параллельно с этим идет другая история, которая представляет новых персонажей и объясняет, куда дальше двинется вся киновселенная Marvel. Да, если кто-то сомневался, то этот фильм закладывает явную основу к новым «Мстителям».

Что удивительно, так это то, что Питеру не дали собственного классического злодея.



Зендея и Том Холланд

Кстати, между делом, меня очень сильно смущает финансовая сторона существования супергероя, поскольку Питер нигде не работает и не учится, но оплачивает квартиру в Нью-Йорке, покупает еду и содержит домашнюю лабораторию с компьютерами и 3D-принтерами. То есть его “обычная” жизнь шита белыми нитками.

Но ладно, вернемся к основным персонажам. Самые сильные моменты «Нового дня» связаны не с супергероикеой, а с Эм-Джей. Зендея играет взрослую женщину, для которой Питер является совершенно незнакомым человеком. В одной из сцен фильм словно обещает, что любовь всё-таки победит заклинание Доктора Стрэнджа (в лучших традициях жанра), но затем моментально всё рушит.

Про Неда тоже есть, что сказать, но это было бы спойлером. Скажу так, что зал оценил происходящее на экране.

Так за что отдавать деньги: ради истории Паука или очередного прогрева MCU?

Как самостоятельное кино «Человек-паук: Новый день» вряд ли заслуживает настолько безумных сборов. Он затянут, перегружен подготовкой к развитию MCU и всё ещё не способен полностью довериться собственному главному герою, вместо этого добавляя других известных персонажей.

Однако как возвращение Человека-паука эта картина действительно работает, она впервые за долгое время заставляет переживать не за судьбу вселенной, а за самого Питера Паркера.

Этого, на самом деле, достаточно, чтобы кино вызывало неподдельный восторг. Всем фанатам, смотреть в кино обязательно стоит.

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