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Samsung Galaxystore обновил линейку телевизоров и колонок в России. От 55 до 115 дюймов и ИИ в каждой модели

Артём Баусов avatar | сегодня в 12:30
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Samsung Galaxystore обновил линейку телевизоров и колонок в России. От 55 до 115 дюймов и ИИ в каждой модели

Samsung Galaxystore представил в России линейку телевизоров и аудиоустройств 2026 года.

Новинки показали на презентации сети фирменных магазинов, где компания сделала акцент на технологиях искусственного интеллекта, новых типах экранов и обновленной аудиосистеме.

Micro RGB: новый флагман Samsung


От маленьких до огромных размеров

Главной премьерой стала линейка телевизоров Micro RGB, в которую вошли модели R95H с диагоналями от 65 до 115 дюймов и R85H от 55 до 100 дюймов. В основе экранов лежат микросветодиоды размером менее 100 мкм, каждый из которых самостоятельно управляет яркостью и цветом.

Телевизоры получили новый ИИ-процессор, который оптимизирует изображение в режиме реального времени, а также технологии автоматической настройки яркости и цветопередачи. Безбликовое покрытие должно обеспечивать комфортный просмотр при любом освещении.

OLED и Mini LED с новыми фишками, включая геймерские

Samsung также обновила OLED-линейку. В нее вошли модели S95H, S90H и S85H с диагоналями от 42 до 83 дюймов. Старшая модель S95H получила новый дизайн с установкой вплотную к стене, процессор NQ4 третьего поколения и поддержку игровых технологий NVIDIA G-SYNC, FreeSync Premium Pro и частоты обновления до 165 Гц.

Впервые компания представила серию Mini LED, состоящую из моделей M80H и M70H. Они оснащены процессором NQ4 второго поколения, поддерживают частоту обновления до 144 Гц и режим DLG 240 Гц при подключении ПК.

Старшая модель также получила ИИ-режим для просмотра спортивных трансляций и интеллектуальную систему настройки звука.

Обновились The Frame и появился портативный дисплей

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Большой встраиваемый телевизор

Компания расширила линейку интерьерных телевизоров The Frame. Среди новинок: 98-дюймовая модель и версия с беспроводным блоком One Connect, который передает 4K-сигнал на расстояние до 10 метров.

Еще одной новинкой стал портативный дисплей The Movingstyle с 27-дюймовым сенсорным QHD-экраном, аккумулятором на три часа автономной работы и возможностью зарядки через USB-C. Экран можно использовать как переносной смарт-монитор, сняв его со стойки.

Новая линейка аудиоустройств


Модельный ряд сильно обновился

Вместе с телевизорами компания представила новые беспроводные колонки Music Studio 7 и Music Studio 5, а также обновленные саундбары серий Q, S и B.

Флагманский HW-Q990H получил 11.1.4-канальную аудиосистему с беспроводной тыловой акустикой и поддержкой Dolby Atmos.

Новые модели используют технологии искусственного интеллекта для автоматической настройки звучания с учетом акустики помещения, а обновленная технология Q-Symphony позволяет объединять несколько совместимых устройств Samsung в единую аудиосистему.

Когда в продаже

Все новинки доступны для заказа в фирменных магазинах сети и на официальном сайте. Приобрести можно уже сейчас.

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Samsung аудио наушники и колонки телевизоры Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Samsung Galaxystore представил в России линейку телевизоров и аудиоустройств 2026 года. Новинки показали на презентации сети фирменных магазинов, где компания сделала акцент на технологиях искусственного интеллекта, новых типах экранов и обновленной аудиосистеме. Micro RGB: новый флагман Samsung От маленьких до огромных размеров Главной премьерой стала линейка телевизоров Micro RGB, в которую вошли модели R95H с...

4 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. KaerLaeda avatar
    KaerLaeda сегодня в 12:34

    Самсунг может и неплох, но взял TCL и радуюсь. ))

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    Gromozeka_789
    Gromozeka_789 сегодня в 13:18

    антологичное решение, и теперь у меня два TCL, вот только саунд бар 990-й уж очень он хорошо звучит

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