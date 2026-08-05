Samsung Galaxystore обновил линейку телевизоров и колонок в России. От 55 до 115 дюймов и ИИ в каждой модели

Samsung Galaxystore представил в России линейку телевизоров и аудиоустройств 2026 года.

Новинки показали на презентации сети фирменных магазинов, где компания сделала акцент на технологиях искусственного интеллекта, новых типах экранов и обновленной аудиосистеме.

Micro RGB: новый флагман Samsung



От маленьких до огромных размеров

Главной премьерой стала линейка телевизоров Micro RGB, в которую вошли модели R95H с диагоналями от 65 до 115 дюймов и R85H от 55 до 100 дюймов. В основе экранов лежат микросветодиоды размером менее 100 мкм, каждый из которых самостоятельно управляет яркостью и цветом.

Телевизоры получили новый ИИ-процессор, который оптимизирует изображение в режиме реального времени, а также технологии автоматической настройки яркости и цветопередачи. Безбликовое покрытие должно обеспечивать комфортный просмотр при любом освещении.

OLED и Mini LED с новыми фишками, включая геймерские

Samsung также обновила OLED-линейку. В нее вошли модели S95H, S90H и S85H с диагоналями от 42 до 83 дюймов. Старшая модель S95H получила новый дизайн с установкой вплотную к стене, процессор NQ4 третьего поколения и поддержку игровых технологий NVIDIA G-SYNC, FreeSync Premium Pro и частоты обновления до 165 Гц.

Впервые компания представила серию Mini LED, состоящую из моделей M80H и M70H. Они оснащены процессором NQ4 второго поколения, поддерживают частоту обновления до 144 Гц и режим DLG 240 Гц при подключении ПК.

Старшая модель также получила ИИ-режим для просмотра спортивных трансляций и интеллектуальную систему настройки звука.

Обновились The Frame и появился портативный дисплей

Большой встраиваемый телевизор

Компания расширила линейку интерьерных телевизоров The Frame. Среди новинок: 98-дюймовая модель и версия с беспроводным блоком One Connect, который передает 4K-сигнал на расстояние до 10 метров.

Еще одной новинкой стал портативный дисплей The Movingstyle с 27-дюймовым сенсорным QHD-экраном, аккумулятором на три часа автономной работы и возможностью зарядки через USB-C. Экран можно использовать как переносной смарт-монитор, сняв его со стойки.

Новая линейка аудиоустройств



Модельный ряд сильно обновился

Вместе с телевизорами компания представила новые беспроводные колонки Music Studio 7 и Music Studio 5, а также обновленные саундбары серий Q, S и B.

Флагманский HW-Q990H получил 11.1.4-канальную аудиосистему с беспроводной тыловой акустикой и поддержкой Dolby Atmos.

Новые модели используют технологии искусственного интеллекта для автоматической настройки звучания с учетом акустики помещения, а обновленная технология Q-Symphony позволяет объединять несколько совместимых устройств Samsung в единую аудиосистему.

Когда в продаже

Все новинки доступны для заказа в фирменных магазинах сети и на официальном сайте. Приобрести можно уже сейчас.

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