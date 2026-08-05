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Игры

Саудовская Аравия купила разработчика игр EA за $55 млрд

Илья Сидоров avatar | сегодня в 9:05
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Саудовская Аравия купила разработчика игр EA за $55 млрд

Electronic Arts (EA) официально перестала быть публичной компанией. Её выкупила группа инвесторов во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) за $55 млрд. Фонд будет владеть 93,4% новой компании.

Сделка включает $20 млрд заёмного финансирования. Это крупнейший в истории выкуп компании с использованием заёмных средств.

Вероятно, EA придётся сосредоточиться на своих ключевых проектах, таких как Battlefield, The Sims, EA Sports FC и Madden NFL. Компания теперь будет сильнее зависеть от успешных игровых релизов, поэтому небольшим проектам, скорее всего, станет уделяться меньше внимания.

Покупка EA стала одной из крупнейших сделок в игровой индустрии. Более дорогим было только приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft за $68,7 млрд. [The Verge]

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Игры Новости
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iPhones.ru
Electronic Arts (EA) официально перестала быть публичной компанией. Её выкупила группа инвесторов во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) за $55 млрд. Фонд будет владеть 93,4% новой компании. Сделка включает $20 млрд заёмного финансирования. Это крупнейший в истории выкуп компании с использованием заёмных средств. Вероятно, EA придётся сосредоточиться на своих ключевых проектах, таких как...

6 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 9:33

    Жесть, теперь маленькие игры точно прикроют. Будут только выжимать деньги из Симс и футбола.

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  2. Dmitry Pal avatar
    Dmitry Pal сегодня в 9:39

    Следующий GTA будет на верблюдах )))

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