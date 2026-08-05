Саудовская Аравия купила разработчика игр EA за $55 млрд

Electronic Arts (EA) официально перестала быть публичной компанией. Её выкупила группа инвесторов во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) за $55 млрд. Фонд будет владеть 93,4% новой компании.

Сделка включает $20 млрд заёмного финансирования. Это крупнейший в истории выкуп компании с использованием заёмных средств.

Вероятно, EA придётся сосредоточиться на своих ключевых проектах, таких как Battlefield, The Sims, EA Sports FC и Madden NFL. Компания теперь будет сильнее зависеть от успешных игровых релизов, поэтому небольшим проектам, скорее всего, станет уделяться меньше внимания.

Покупка EA стала одной из крупнейших сделок в игровой индустрии. Более дорогим было только приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft за $68,7 млрд. [The Verge]

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