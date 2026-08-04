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Путин подписал закон о регулировании криптовалют. Что изменится

Артём Баусов avatar | сегодня в 16:43
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Путин подписал закон о регулировании криптовалют. Что изменится
21.07.2026
Госдума приняла закон, разрешающий легально покупать криптовалюту в России
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который впервые комплексно регулирует рынок криптовалют в России. Закон разрешает покупать криптовалюту через посредников квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Для неквалифицированных инвесторов предусмотрены следующие условия: Необходимо пройти тестирование Можно покупать только наиболее ликвидные криптовалюты Действует лимит: не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника Квалифицированные инвесторы также должны пройти тестирование, однако для них не будет ограничений ни по выбору криптовалют, ни по сумме операций. Покупать и продавать криптовалюту можно будет через криптообменники, а цифровые депозитарии будут вести учёт прав на такие активы. Кроме того, сделки с к

Владимир Путин подписал закон о регулировании обращения цифровых валют, цифровых прав, иностранных цифровых инструментов и деятельность, связанную с майнингом.

Согласно документу, организовывать обращение цифровых валют смогут только специальные организации, соответствующие требованиям законодательства и нормативных актов Банка России. Для иностранных цифровых инструментов также вводятся отдельные правила учета и обращения.

При этом криптовалюты по-прежнему нельзя использовать для оплаты товаров, работ и услуг на территории России. Исключение сделано для отдельных случаев, включая внешнеторговые договоры, операции, связанные с майнингом, а также ряд иных ситуаций, прямо предусмотренных законом. Кроме того, запрещается рекламировать использование криптовалют в качестве средства платежа.

► Документ впервые подробно закрепляет определения цифровой валюты, цифрового счета, адреса-идентификатора, майнинга, майнинг-пула, оператора майнинговой инфраструктуры, цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и других ключевых терминов.

► Заниматься майнингом криптовалют смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели после включения в соответствующий реестр.

► Физическим лицам разрешено майнить без регистрации, если энергопотребление не превышает лимитов, установленных правительством.

При этом закон запрещает заниматься майнингом лицам с неснятой или непогашенной судимостью за ряд преступлений, а также лицам и организациям, связанным с экстремистской или террористической деятельностью.

Сам по себе закон вступит в силу с 1 сентября.

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криптовалюта Россия Новости
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Владимир Путин подписал закон о регулировании обращения цифровых валют, цифровых прав, иностранных цифровых инструментов и деятельность, связанную с майнингом. Согласно документу, организовывать обращение цифровых валют смогут только специальные организации, соответствующие требованиям законодательства и нормативных актов Банка России. Для иностранных цифровых инструментов также вводятся отдельные правила учета и обращения. При этом криптовалюты по-прежнему нельзя использовать для...

1 комментарий

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 16:47

    Опять все усложняют. Интересно как они будут эти лимиты на свет для обычных людей контролировать.

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