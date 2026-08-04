Путин подписал закон о регулировании криптовалют. Что изменится

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который впервые комплексно регулирует рынок криптовалют в России. Закон разрешает покупать криптовалюту через посредников квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Для неквалифицированных инвесторов предусмотрены следующие условия: Необходимо пройти тестирование Можно покупать только наиболее ликвидные криптовалюты Действует лимит: не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника Квалифицированные инвесторы также должны пройти тестирование, однако для них не будет ограничений ни по выбору криптовалют, ни по сумме операций. Покупать и продавать криптовалюту можно будет через криптообменники, а цифровые депозитарии будут вести учёт прав на такие активы. Кроме того, сделки с к

Владимир Путин подписал закон о регулировании обращения цифровых валют, цифровых прав, иностранных цифровых инструментов и деятельность, связанную с майнингом.

Согласно документу, организовывать обращение цифровых валют смогут только специальные организации, соответствующие требованиям законодательства и нормативных актов Банка России. Для иностранных цифровых инструментов также вводятся отдельные правила учета и обращения.

При этом криптовалюты по-прежнему нельзя использовать для оплаты товаров, работ и услуг на территории России. Исключение сделано для отдельных случаев, включая внешнеторговые договоры, операции, связанные с майнингом, а также ряд иных ситуаций, прямо предусмотренных законом. Кроме того, запрещается рекламировать использование криптовалют в качестве средства платежа.

► Документ впервые подробно закрепляет определения цифровой валюты, цифрового счета, адреса-идентификатора, майнинга, майнинг-пула, оператора майнинговой инфраструктуры, цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и других ключевых терминов.

► Заниматься майнингом криптовалют смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели после включения в соответствующий реестр.

► Физическим лицам разрешено майнить без регистрации, если энергопотребление не превышает лимитов, установленных правительством.

При этом закон запрещает заниматься майнингом лицам с неснятой или непогашенной судимостью за ряд преступлений, а также лицам и организациям, связанным с экстремистской или террористической деятельностью.

Сам по себе закон вступит в силу с 1 сентября.

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