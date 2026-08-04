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OpenAI заявила, что не воровала секретные разработки Apple

Илья Сидоров avatar | сегодня в 16:25
OpenAI заявила, что не воровала секретные разработки Apple

OpenAI публично ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны, назвав его «небрежным, агрессивным и странно личным».

Основная часть претензий Apple связана с бывшими сотрудниками компании Чан Лю и Танг Таном. Чан Лю ранее работал над iPhone, а теперь входит в техническую команду OpenAI. Танг Тан проработал в Apple 25 лет, руководил разработкой дизайна iPhone и Apple Watch, а сейчас занимает пост директора по аппаратному обеспечению OpenAI.

По версии Apple, перед увольнением оба сотрудника отправили себе по электронной почте конфиденциальные документы, связанные с невыпущенными продуктами и технологиями.

OpenAI отвергла эти обвинения, заявив, что Танг Тан всегда подчёркивал внутри команды, что использовать конфиденциальную информацию других компаний недопустимо.

Компания также опровергла утверждение Apple о том, что проигнорировала её первоначальные обращения. По словам OpenAI, юристы Apple допустили ошибку в адресе электронной почты, перепутав две азиатские фамилии, из-за чего письмо было отправлено другому человеку. В подтверждение своих слов OpenAI опубликовала скриншоты переписки между юристами.

В понедельник Apple потребовала выдать судебный запрет Чан Лю, Танг Тану и OpenAI на использование якобы украденных конфиденциальных данных до завершения судебного процесса. OpenAI заявила, что в этом нет необходимости, потому что у неё и так нет никаких коммерческих секретов Apple. [The Verge]

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OpenAI публично ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны, назвав его «небрежным, агрессивным и странно личным». Основная часть претензий Apple связана с бывшими сотрудниками компании Чан Лю и Танг Таном. Чан Лю ранее работал над iPhone, а теперь входит в техническую команду OpenAI. Танг Тан проработал в Apple 25 лет, руководил разработкой дизайна iPhone...

Сюда так и просится мощный комментарий

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