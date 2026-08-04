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Сбер выложил Kandinsky WM в открытый доступ: нейросеть генерирует видео с идеальной физикой для роботов и беспилотных авто

Артём Баусов avatar | сегодня в 19:51
Сбер выложил Kandinsky WM в открытый доступ: нейросеть генерирует видео с идеальной физикой для роботов и беспилотных авто

Сбер представил семейство генеративных моделей Kandinsky WM 1.0, предназначенных для создания видео с более точным соблюдением законов физики.

Они ориентированы на обучение систем Physical AI — искусственного интеллекта, управляющего роботами, беспилотными автомобилями и промышленной техникой. Одной из главных проблем этой области остается нехватка обучающих данных: для подготовки современных моделей требуются миллионы часов видеозаписей, тогда как собрать такой объем материалов крайне сложно и дорого.

В основе Kandinsky WM лежит модель Kandinsky 5.0 Video Lite, которую дополнительно обучили на видеозаписях с камер роботов, беспилотного транспорта и промышленных процессов. Такой подход позволяет генерировать ролики, пригодные для обучения автономных систем, включая редкие, опасные или трудно воспроизводимые сценарии, которые сложно снять в реальных условиях.

Модели распространяются под лицензией MIT, то есть их код и веса опубликованы в открытом доступе и доступны разработчикам бесплатно.

► Kandinsky WM создает видеоролики продолжительностью около пяти секунд. Они моделируют отдельные действия, включая манипуляции с предметами, дорожные ситуации и производственные процессы. Эти фрагменты могут использоваться как базовые элементы для обучения роботов и беспилотного транспорта.

► Для повышения физической достоверности разработчики обучили модель на нескольких миллионах реальных видеосцен.

► Для отдельных направлений, в том числе автомобильных сценариев, применялось обучение с подкреплением, благодаря которому нейросеть научилась лучше сохранять форму объектов, геометрию сцены и естественность движения.

Kandinsky WM станет полезен компаниям, занимающимся созданием беспилотного транспорта, промышленной робототехники и систем компьютерного зрения, а также исследовательским центрам, университетам и стартапам. Модели уже используются Центром робототехники Сбера для обучения собственных роботов и институтом AIRI в дорожном симуляторе.

Нейросети Сбер Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Сбер представил семейство генеративных моделей Kandinsky WM 1.0, предназначенных для создания видео с более точным соблюдением законов физики. Они ориентированы на обучение систем Physical AI — искусственного интеллекта, управляющего роботами, беспилотными автомобилями и промышленной техникой. Одной из главных проблем этой области остается нехватка обучающих данных: для подготовки современных моделей требуются миллионы часов видеозаписей, тогда как...

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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