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В MAX теперь можно оформить Цифровой ID с 14 лет

Артём Баусов avatar | сегодня в 17:11
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В MAX теперь можно оформить Цифровой ID с 14 лет

В мессенджере MAX появилась возможность оформить Цифровой ID пользователям старше 14 лет (раньше было с 18).

Цифровой ID представляет собой цифровой аналог бумажных документов. С его помощью подростки смогут подтверждать возраст и социальный статус, например, для получения скидок в кинотеатрах, музеях и общественном транспорте.

Для регистрации необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. После этого в MAX нужно:

  • Открыть раздел Цифровой ID
  • Нажать кнопку Создать QR
  • Согласиться на обработку персональных данных
  • Задать PIN-код для входа

После оформления в профиле пользователя появится информация о социальном статусе, классе/курсе обучения, а также названии учебного заведения. На первом этапе функция будет доступна студентам и людям с инвалидностью.

При этом использовать Цифровой ID для заселения в гостиницы или покупки товаров с возрастным ограничением 18+ можно только после достижения соответствующего возраста.

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В мессенджере MAX появилась возможность оформить Цифровой ID пользователям старше 14 лет (раньше было с 18). Цифровой ID представляет собой цифровой аналог бумажных документов. С его помощью подростки смогут подтверждать возраст и социальный статус, например, для получения скидок в кинотеатрах, музеях и общественном транспорте. Для регистрации необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. После этого...

1 комментарий

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
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Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. K
    Kul
    сегодня в 17:29

    А госуслуг разве недостаточно

    Войди на сайт, чтобы ответить
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