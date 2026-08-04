В MAX теперь можно оформить Цифровой ID с 14 лет

В мессенджере MAX появилась возможность оформить Цифровой ID пользователям старше 14 лет (раньше было с 18).

Цифровой ID представляет собой цифровой аналог бумажных документов. С его помощью подростки смогут подтверждать возраст и социальный статус, например, для получения скидок в кинотеатрах, музеях и общественном транспорте.

Для регистрации необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. После этого в MAX нужно:

Открыть раздел Цифровой ID

Нажать кнопку Создать QR

Согласиться на обработку персональных данных

Задать PIN-код для входа

После оформления в профиле пользователя появится информация о социальном статусе, классе/курсе обучения, а также названии учебного заведения. На первом этапе функция будет доступна студентам и людям с инвалидностью.

При этом использовать Цифровой ID для заселения в гостиницы или покупки товаров с возрастным ограничением 18+ можно только после достижения соответствующего возраста.

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