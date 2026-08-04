Nothing представила наушники открытого типа CMF Clip Pro за $99. Заряда хватит на 10 часов

Nothing представила свои первые беспроводные наушники открытого типа CMF Clip Pro.

Они имеют необычную конструкцию, которая позволяет им адаптироваться к форме любого уха и оставаться комфортными даже после нескольких часов непрерывного использования.

Каждый наушник весит 6,5 грамма и оснащён двумя микрофонами. Внутри установлен динамик диаметром 10,8 мм с поддержкой кодеков LDAC, AAC и SBC.

Компания также разработала технологию Ultra Bass Technology, которая помогает компенсировать естественную потерю низких частот, характерную для открытых наушников.

Одного заряда хватит на 10 часов работы, а с зарядным кейсом автономность достигает 33 часов. Сам футляр оснащён колёсиком с кнопкой, с помощью которых можно управлять воспроизведением музыки, громкостью и принимать вызовы.

Наушники стоят $99 (~8000 рублей). Продажи в США стартуют сегодня. [The Verge]

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