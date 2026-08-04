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Nothing представила наушники открытого типа CMF Clip Pro за $99. Заряда хватит на 10 часов

Илья Сидоров avatar | сегодня в 16:58
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Nothing представила наушники открытого типа CMF Clip Pro за $99. Заряда хватит на 10 часов

Nothing представила свои первые беспроводные наушники открытого типа CMF Clip Pro.

Они имеют необычную конструкцию, которая позволяет им адаптироваться к форме любого уха и оставаться комфортными даже после нескольких часов непрерывного использования.

Каждый наушник весит 6,5 грамма и оснащён двумя микрофонами. Внутри установлен динамик диаметром 10,8 мм с поддержкой кодеков LDAC, AAC и SBC.

Компания также разработала технологию Ultra Bass Technology, которая помогает компенсировать естественную потерю низких частот, характерную для открытых наушников.

Одного заряда хватит на 10 часов работы, а с зарядным кейсом автономность достигает 33 часов. Сам футляр оснащён колёсиком с кнопкой, с помощью которых можно управлять воспроизведением музыки, громкостью и принимать вызовы.

Наушники стоят $99 (~8000 рублей). Продажи в США стартуют сегодня. [The Verge]

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CMF nothing наушники Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Nothing представила свои первые беспроводные наушники открытого типа CMF Clip Pro. Они имеют необычную конструкцию, которая позволяет им адаптироваться к форме любого уха и оставаться комфортными даже после нескольких часов непрерывного использования. Каждый наушник весит 6,5 грамма и оснащён двумя микрофонами. Внутри установлен динамик диаметром 10,8 мм с поддержкой кодеков LDAC, AAC и SBC. Компания...

2 комментария

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Котик из TikTok
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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 17:16

    За 8к и с поддержкой LDAC это звучит очень даже неплохо. Интересно только как там с басами на деле.

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  2. Б
    Борис
    сегодня в 18:53

    Это как по три наушника каждое ухо?😁👍

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