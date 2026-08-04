Apple увеличит экраны в iPhone 20 Pro и 20 Pro Max, а сами смартфоны станут больше

Apple планирует установить в iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max увеличенные экраны, сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station.

iPhone 20 Pro: 6,4 дюйма

iPhone 20 Pro Max: 7 дюймов

Несмотря на увеличение диагонали на 0,1 дюйма, сами устройства тоже станут больше, но сохранят привычное соотношение сторон.

Кроме того, Apple планирует провести масштабный редизайн iPhone в честь 20-летия. Ожидается, что безрамочные экраны получат изогнутые края со всех сторон.

В последний раз Apple увеличивала дисплеи iPhone в 2024 году. У iPhone 16 Pro диагональ выросла с 6,1 до 6,3 дюйма, а у iPhone 16 Pro Max — с 6,7 до 6,9 дюйма. [9to5Mac]

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