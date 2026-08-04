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Apple увеличит экраны в iPhone 20 Pro и 20 Pro Max, а сами смартфоны станут больше

Илья Сидоров avatar | сегодня в 19:12
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Apple увеличит экраны в iPhone 20 Pro и 20 Pro Max, а сами смартфоны станут больше

Apple планирует установить в iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max увеличенные экраны, сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station.

Несмотря на увеличение диагонали на 0,1 дюйма, сами устройства тоже станут больше, но сохранят привычное соотношение сторон.

Кроме того, Apple планирует провести масштабный редизайн iPhone в честь 20-летия. Ожидается, что безрамочные экраны получат изогнутые края со всех сторон.

В последний раз Apple увеличивала дисплеи iPhone в 2024 году. У iPhone 16 Pro диагональ выросла с 6,1 до 6,3 дюйма, а у iPhone 16 Pro Max — с 6,7 до 6,9 дюйма. [9to5Mac]

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iPhone iPhone 20 Новости
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iPhones.ru
Apple планирует установить в iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max увеличенные экраны, сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station. iPhone 20 Pro: 6,4 дюйма iPhone 20 Pro Max: 7 дюймов Несмотря на увеличение диагонали на 0,1 дюйма, сами устройства тоже станут больше, но сохранят привычное соотношение сторон. Кроме того, Apple планирует провести масштабный редизайн...

6 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
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Офис стикер
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  1. Disney avatar
    Disney сегодня в 19:25
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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 20:03

    Семь дюймов это уже просто планшет. Опять эти изогнутые края вернутся, надеюсь на них не будет лишних глюков.

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