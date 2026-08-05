Что обалденного появилось в Android 17. Google дала Apple большой щелбан

Операционные системы для смартфонов давно перестали удивлять. Вместо больших идей нам чаще показывают косметику, пару новых экранов настроек и очередной набор ИИ-функций, которыми большинство людей пользуется один раз из любопытства.

На этом фоне Android 17 выглядит неожиданно бодро. Система уже вышла для смартфонов Pixel, а в течение 2026 года доберется и до устройств других производителей.

Причем Google пытается изменить не только внешний вид Android, но и саму логику взаимодействия со смартфоном.

Главная мысль: телефон должен меньше заставлять нас прыгать между приложениями и чаще сам собирать нужное действие из разных сервисов. Без бесконечного копирования адресов, переключения окон и ручной возни.

В iOS 27 компания представила совершенно новую Siri AI, которая понимает содержимое экрана, использует личный контекст и умеет выполнять действия внутри приложений.

Но подходы все равно отличаются. Apple в основном пытается встроить новую Siri в уже знакомую модель iPhone. Google одновременно экспериментирует с ИИ, генеративным интерфейсом, плавающими приложениями и более свободной многозадачностью.

И вот здесь Android 17 особенно интересен.

КРАТКО

1. Конец эпохи статичных приложений

Главным сдвигом вокруг Android 17 стала не столько сама операционная система, сколько связанная с ней концепция Gemini Intelligence.

Формально это важное уточнение. Android 17 уже вышел, тогда как возможности Gemini Intelligence Google распространяет отдельно и только на совместимые устройства. Первую волну компания запланировала для актуальных Google Pixel и Samsung Galaxy.

По сути Google двигается к тому, что можно назвать Intent-based OS. То есть к операционной системе, которая управляется не постоянным ручным переключением между программами, а намерениями пользователя.

Сейчас любой смартфон по-прежнему устроен вокруг старой логики. Перед нами сетка ярлыков. Хотите решить задачу, значит открывайте одно приложение, потом второе, потом третье.

Планируете поездку на выходные? Сначала ищете отель. Потом отдельно смотрите билеты. Затем открываете карты. После этого проверяете календарь, копируете адреса, сверяете даты и вручную собираете все в голове.

Gemini Intelligence пытается менять этот сценарий. Смартфон постепенно превращается из набора отдельных инструментов в персонального ассистента, который может выполнять последовательность действий внутри нескольких приложений.

Google уже показывает более приземленные примеры. Gemini может самостоятельно пройти несколько этапов заказа, добавить товары из списка в корзину или найти нужную информацию в одном сервисе и использовать ее в другом.

То есть сценарий вроде «Организуй мне поездку в Казань на следующие выходные, найди приличный отель недалеко от кремля и помоги разобраться с билетами» постепенно перестает выглядеть как фантазия из рекламного ролика.

Конечно, насколько свободно система сможет работать с конкретными российскими приложениями, банками, маркетплейсами и сервисами бронирования, зависит уже от интеграций.

Идея в том, что приложения постепенно перестают быть единственным центром интерфейса. Они превращаются в исполнительные механизмы, а пользователь все чаще взаимодействует непосредственно со своей задачей.

В мае это выглядело особенно неприятно для Apple. Siri тогда действительно казалась ассистентом из прошлого на фоне того, что показывала Google.

После WWDC26 ситуация изменилась.

В iOS 27 Apple наконец представила Siri AI. Новый ассистент понимает содержимое экрана, умеет искать информацию в сообщениях, почте и фотографиях, использует личный контекст и получил больше возможностей для выполнения действий внутри приложений.

Apple все-таки идет примерно в том же направлении. Разница пока в масштабе подхода. Apple пытается сделать гораздо умнее Siri внутри существующей философии iOS. Google хочет, чтобы сам Android постепенно превратился из обычной операционной системы в платформу, где ИИ берет на себя все больше промежуточных действий.

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2. Генерация виджетов: интерфейс под себя

Еще один удар по консерватизму iOS пришелся на домашний экран. Apple долго не разрешала нормальные виджеты, потом разрешила, но оставила пользователя зависимым от фантазии разработчиков.

Если приложение предлагает неудобный виджет, вы ничего не можете с этим сделать. Максимум выбрать другой размер или вообще удалить его с экрана.

Google решила зайти куда радикальнее. В составе Gemini Intelligence компания представила функцию Create My Widget, которая позволяет описать нужный виджет обычными словами.

Здесь снова стоит сделать оговорку. Create My Widget не является функцией, которая автоматически появилась на каждом смартфоне после установки Android 17. Она относится именно к Gemini Intelligence и распространяется отдельно на совместимых устройствах.

Например, вы хотите видеть на экране один блок, который одновременно показывает ближайшие встречи из рабочего календаря, погоду для пробежки и какую-нибудь нужную информацию на ближайшую неделю.

В старой логике для этого пришлось бы искать несколько разных виджетов, надеяться на их совместимость и мириться с разным дизайном.

В новой логике вы просто описываете нужный сценарий. Gemini собирает интерактивный элемент, оформляет его в системном стиле и позволяет добавить на рабочий стол.

виджет создается под конкретную задачу пользователя

содержимое можно описать обычным языком

дизайн автоматически подстраивается под систему

интерфейс можно собрать самому, а не ждать разработчика

Это уже не просто кастомизация ради красоты. Это свобода настройки сценариев, которой на iPhone пока нет даже после презентации iOS 27.

Apple разрешает менять оформление домашнего экрана, цвета иконок, размеры элементов и размещение виджетов.

Google предлагает менять уже не только оформление оболочки, а создавать новые элементы интерфейса практически по запросу пользователя.

И вот это выглядит куда интереснее очередного набора прозрачных иконок.

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3. Многозадачность на стероидах

Многозадачность на iPhone много лет остается странно ограниченной. Можно включить видео в режиме картинки в картинке, быстро вернуться к предыдущему приложению и на этом почти все.

На больших экранах iPhone Pro Max это особенно заметно. Места много, мощности хватает, но система все равно заставляет работать почти с одним окном за раз.

И даже после презентации iOS 27 Apple не стала радикально менять этот подход на iPhone.

Зато в Android 17 Google полноценно запустила Bubbles. Раньше похожие плавающие иконки встречались в первую очередь в мессенджерах, где они давали быстрый доступ к чатам.

Теперь в такой пузырь можно превратить обычное приложение.

Долгий тап по иконке, выбор нужного режима, и программа превращается в аккуратный плавающий элемент поверх других приложений. На больших экранах для таких окон предусмотрена отдельная панель.

Сценарии бытовые:

калькулятор поверх финансового отчета

заметки поверх банковского приложения

карты поверх браузера

конвертер валют рядом с маркетплейсом

Окна можно открывать поверх текущей программы, сворачивать и быстро переключать.

Получается не десктопная многозадачность в лоб, а мобильный вариант, который лучше подходит маленькому экрану.

Android 17 не пытается превратить смартфон в компьютер. Он просто признает очевидное: пользователю иногда нужно держать перед глазами больше одного приложения.

Именно этого iOS до сих пор почти не дает. На iPad Apple давно экспериментирует с полноценной оконной многозадачностью, но iPhone продолжает жить по логике «одно основное приложение в один момент».

На мой взгляд, среди всех возможностей Android 17 именно Bubbles является одной из тех функций, которые Apple вполне могла бы скопировать без ущерба для философии iOS.

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4. Умная громкость: маленькая проблема, которую давно пора было решить

Есть раздражение, с которым сталкивался почти каждый. Вы сидите в тишине, листаете ленту, включаете короткий ролик, и он внезапно орет намного громче предыдущего.

Вы убавляете звук. Следующее видео оказывается почти неслышным. Приходится снова прибавлять.

Это мелочь, но именно из таких мелочей складывается ощущение от системы.

В Android 17 появился новый Loudness Management API, основанный на стандарте CTA-2075. Он позволяет приложениям корректировать громкость воспроизведения с учетом метаданных аудиодорожки и характеристик устройства.

Здесь первоначальные ожидания тоже стоит немного приземлить.

Android 17 не получил волшебный системный регулятор, который самостоятельно выравнивает вообще любой звук из любого приложения. Для нормальной работы механизм должен поддерживаться самим приложением и контентом.

Но база теперь заложена на уровне системы. Это значит, что совместимые приложения смогут автоматически приводить громкость разных роликов и аудиозаписей к более предсказуемому уровню.

То есть меньше ситуаций, когда одно видео приходится выкручивать на 80%, а следующее неожиданно начинает орать на той же громкости. Функция не выглядит революционной и точно не станет причиной покупать Android-смартфон вместо iPhone.

Но это хороший пример того, как операционная система может решать маленькое бытовое раздражение, которое существует уже много лет.

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5. Бесшовная непрерывность становится системной функцией Android

Одна из сильных сторон Apple всегда называлась Handoff. Начали писать текст на iPhone, продолжили на Mac. Открыли страницу на одном устройстве, подхватили на другом.

Это действительно удобно.

И здесь Android скорее не придумал что-то принципиально новое, а наконец начал системно догонять то, что у Apple работает уже много лет.

В Android 17 появилась технология Continue On. Она позволяет начать работу с приложением на одном Android-устройстве и продолжить ее на другом.

На первом этапе Google делает упор на переход со смартфона на планшет.

Например, вы открыли документ на телефоне. Подошли к планшету. На его панели задач появляется предложение продолжить работу в этом же приложении примерно с того места, где вы остановились.

Самая интересная часть начинается, если приложения на принимающем устройстве нет.

Разработчик может предусмотреть переход в веб-версию. Например, Gmail со смартфона способен передать пользователя сразу в нужное письмо в браузере на другом устройстве.

Это намного реалистичнее первоначальной идеи о том, что Android каким-то образом будет универсально транслировать интерфейс любого приложения между гаджетами.

У Continue On есть и другое ограничение: поддержку должен реализовать разработчик приложения. Система не умеет автоматически переносить состояние абсолютно любой программы.

Сам факт появления единого системного API важен. Google явно хочет собрать из Android-устройств более цельную экосистему, где смартфон, планшет и будущие компьютеры на базе Android работают не как отдельные острова.

Здесь преимущество Apple пока никуда не исчезло. Handoff существует много лет и уже встроен в огромное количество сценариев внутри экосистемы.

Но теперь у Android наконец появляется нормальный системный ответ, а не россыпь несовместимых решений отдельных производителей.

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6. Подарок для креаторов: Screen Reactions и нормальная оптимизация

Создание контента много лет считалось территорией iPhone. Блогеры выбирали смартфоны Apple не только из-за камер, но и из-за того, что сторонние приложения лучше работали с видеозаписью, сторис и публикациями.

Google явно хочет разрушить эту привычку.

В Android 17 появилась функция Screen Reactions. Она предназначена для записи реакций, обучающих роликов и коротких объясняющих видео.

Система одновременно записывает экран смартфона и снимает пользователя на фронтальную камеру. Без необходимости отдельно записывать два видео. Без постоянного переключения между приложениями. Без последующей ручной синхронизации двух дорожек.

На выходе получается готовая запись, которую можно быстро отправить в соцсеть, блог или рабочий чат.

Отдельно Google договорилась с Meta* об улучшении работы Instagram* на современных Android-смартфонах (*Meta, Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в России.)

Речь идет о поддержке Ultra HDR, стабилизации видео и улучшенной работе камеры в сложных условиях съемки. Android годами проигрывал iPhone не столько качеством самих камер, сколько тем, что сторонние приложения использовали их возможности заметно хуже.

Еще один крупный анонс: мобильная версия Adobe Premiere для Android.

Пока именно слово «анонс» здесь остается важным. Google и Adobe показали направление, но одного появления логотипа Premiere на презентации недостаточно, чтобы объявлять iPhone побежденным.

Тем более Apple тоже не стоит на месте. Связка камеры iPhone, Final Cut, AirDrop и Mac остается чрезвычайно удобной для людей, которые постоянно снимают и монтируют контент.

Но разрыв постепенно сокращается.

И впервые за долгое время Google пытается бороться за креаторов не только мегапикселями и размерами сенсоров, а самой программной экосистемой.

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7. Безопасность без паранойи

Безопасность в Android 17 тоже развивают не только вокруг абстрактных угроз, а вокруг понятных жизненных сценариев.

Например, теперь приложению можно дать временный доступ к точному местоположению или разрешить видеть только выбранные контакты вместо всей адресной книги.

Серьезно усилили и защиту украденного смартфона. Функция Mark as lost в Find Hub позволяет перевести потерянное устройство в защищенный режим с помощью биометрии. Даже если злоумышленник подсмотрел код разблокировки, его возможности становятся значительно меньше.

Также Google сократила количество попыток ввода PIN-кода и увеличила интервалы между ошибочными вводами. Дополнительно развивается Live Threat Detection, которая анализирует поведение приложений и помогает блокировать подозрительный софт и некоторые мошеннические сценарии.

Отдельное направление – борьба с телефонным мошенничеством. Android уже умеет взаимодействовать с участвующими в программе банками и финансовыми приложениями, чтобы проверять, действительно ли входящий звонок поступает от организации. Если номер подменен, подозрительный звонок может быть автоматически завершен.

Правда, это уже не эксклюзив Android 17 и работает только при поддержке конкретного банка.

Приложения на iPhone можно отдельно блокировать через Face ID, а функция Stolen Device Protection в определенных условиях вообще убирает возможность заменить биометрию обычным кодом.

Интереснее другое: обе компании постепенно исходят из неприятной, но реалистичной ситуации, когда злоумышленник уже знает код от смартфона. И теперь задача системы состоит в том, чтобы одного пароля было недостаточно для получения доступа вообще ко всему.

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Что в итоге

Спустя несколько месяцев после анонса Android 17 воспринимается немного иначе. Система уже вышла, поэтому часть красивых презентационных обещаний можно отделить от того, что действительно приехало пользователям.

Bubbles работает. Screen Reactions появилась. Continue On заложена на системном уровне. Android получил новые механизмы работы со звуком, безопасностью, памятью и большими экранами.

А вот самые футуристичные возможности относятся прежде всего к Gemini Intelligence, которая распространяется отдельно, только на совместимые устройства и явно не станет частью опыта каждого владельца Android 17.

Но общий вектор Google от этого не становится менее интересным.

Компания пытается превратить Android из системы, где пользователь вручную открывает десять приложений, в среду, которая понимает конечную задачу и берет часть промежуточной работы на себя.

Генеративные виджеты создаются под человека. Gemini учится выполнять цепочки действий. Многозадачность становится свободнее. Работа между устройствами превращается в системную возможность.

Она понимает содержимое экрана, получает личный контекст, ищет информацию внутри приложений и тоже должна выполнять цепочки действий.

Google экспериментирует с самой структурой Android и дает пользователю больше свободы. Apple пытается добиться похожего результата, сохранив жестко контролируемую и привычную модель iOS. Какой подход в итоге выиграет, покажет весь следующий год.

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