SpaceX планирует стать полноценным мобильным оператором. Она скоро начнет строить наземные станции

SpaceX официально подтвердила планы стать полноценным оператором мобильной связи и напрямую конкурировать с T-Mobile, AT&T и Verizon.

Создавать свою сеть SpaceX будет на базе оператора EchoStar.

Купленный нами у EchoStar частотный спектр включает компоненты для наземной связи, поэтому мы определённо намерены развивать и наземную инфраструктуру. У нас будет не только ёмкость спутников, но и наземная сеть — оборудование и системы, необходимые для создания полноценного мобильного сервиса именно таким, каким он должен быть. Гвинн Шотвелл, президент SpaceX

SpaceX располагает лишь 65 МГц радиочастотного спектра. Это намного меньше, чем у каждого из трёх крупнейших операторов США. Чтобы построить национальную сеть, компании придётся либо приобрести дополнительные частоты, либо найти нестандартный подход. Похоже, SpaceX рассматривает второй вариант.

Вместо установки классических базовых станций по всей стране SpaceX планирует устанавливать компактные станции с антеннами Starlink, которые будут работать одновременно в спутниковых и мобильных сетях.

Антенны Starlink находятся на крышах домов и предприятий, где у них хороший обзор неба, а также есть возможность обеспечивать связь напрямую со смартфонами на земле. Мы считаем, что сможем обеспечить качество связи и пропускную способность, которые будут лучше, чем у существующих операторов мобильной связи. Это очень важный момент. Илон Маск, генеральный директор SpaceX

По оценкам Шотвелла, американский рынок мобильной связи оценивается примерно в $600 млрд в год, и SpaceX намерена занять свою долю. [The Verge]

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