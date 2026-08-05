Китайский производитель памяти CXMT отказался снижать цены для Apple из-за высокого спроса от Huawei и Xiaomi

Китайская компания CXMT отказалась предоставлять Apple скидку на чипы оперативной памяти.

Apple рассчитывала закупать DRAM-память у CXMT для устройств, которые продаются за пределами США. Компания также добивалась разрешения американских властей на использование китайских компонентов. Во время переговоров Apple попросила снизить цены, чтобы сократить себестоимость будущих смартфонов, но CXMT отказалась и предложила память по цене на уровне Samsung и SK hynix или даже дороже.

На позицию китайского производителя повлиял высокий спрос внутри страны: Huawei, Xiaomi и другие компании заранее выкупают производственные мощности CXMT на длительный срок. Такие контракты заключаются по высоким ценам, поэтому производитель не зависит от заказов Apple и может диктовать собственные условия.

По словам источника Digital Daily, CXMT фактически задаёт минимальный уровень цен на рынке массовой DRAM-памяти. [WccFTech]