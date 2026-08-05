Apple CarPlay впервые появится на моторных лодках Crest и Balise

Компания MasterCraft Boat Holdings добавит поддержку Apple CarPlay в новые понтонные лодки Crest и Balise 2027 модельного года. Система будет работать совместно с навигационным приложением Savvy Navvy. На бортовом экране владельцы смогут просматривать морские карты, отслеживать положение судна по GPS, строить маршруты и получать актуальный прогноз погоды.

CarPlay и Savvy Navvy будут входить в стандартную комплектацию всех новых лодок Balise, а также моделей Crest Conquest и Caribbean. Покупатели также получат ограниченную подписку Savvy Navvy Premium.

Приложение Savvy Navvy с поддержкой CarPlay уже доступно по всему миру. Оно работает не только со штатными системами Crest и Balise, но и с совместимыми морскими дисплеями, установленными отдельно.

[MacRumors]

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