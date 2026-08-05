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Apple CarPlay впервые появится на моторных лодках Crest и Balise

Артём Баусов avatar | сегодня в 17:01
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Apple CarPlay впервые появится на моторных лодках Crest и Balise

Компания MasterCraft Boat Holdings добавит поддержку Apple CarPlay в новые понтонные лодки Crest и Balise 2027 модельного года. Система будет работать совместно с навигационным приложением Savvy Navvy. На бортовом экране владельцы смогут просматривать морские карты, отслеживать положение судна по GPS, строить маршруты и получать актуальный прогноз погоды.

CarPlay и Savvy Navvy будут входить в стандартную комплектацию всех новых лодок Balise, а также моделей Crest Conquest и Caribbean. Покупатели также получат ограниченную подписку Savvy Navvy Premium.

Приложение Savvy Navvy с поддержкой CarPlay уже доступно по всему миру. Оно работает не только со штатными системами Crest и Balise, но и с совместимыми морскими дисплеями, установленными отдельно.

[MacRumors]

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Apple CarPlay Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Компания MasterCraft Boat Holdings добавит поддержку Apple CarPlay в новые понтонные лодки Crest и Balise 2027 модельного года. Система будет работать совместно с навигационным приложением Savvy Navvy. На бортовом экране владельцы смогут просматривать морские карты, отслеживать положение судна по GPS, строить маршруты и получать актуальный прогноз погоды. CarPlay и Savvy Navvy будут входить в стандартную...

1 комментарий

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. A
    Aleksey 33181
    сегодня в 17:33

    Boat⛵ play так то

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