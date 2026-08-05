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Google Ассистент перестанет работать на Android с 4 сентября, его заменит Gemini

Илья Сидоров avatar | сегодня в 15:59
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Google Ассистент перестанет работать на Android с 4 сентября, его заменит Gemini

Google объявила, что с 4 сентября Google Ассистент перестанет работать на смартфонах и планшетах Android, а также на связанных с ними смарт-часах и наушниках.

Компания ожидает, что полный процесс отключения Ассистента займёт несколько недель, после чего Gemini станет единственным голосовым помощником на Android.

В России Gemini официально не работает, поэтому пока неясно, как будет происходить переход. На сайте Google нет информации о том, как будет развиваться ситуация в регионах, где Gemini недоступен.

После 4 сентября Google Ассистент останется работать только на умных колонках Google и устройствах Google TV. [9to5Google]

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Android Google Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Google объявила, что с 4 сентября Google Ассистент перестанет работать на смартфонах и планшетах Android, а также на связанных с ними смарт-часах и наушниках. Компания ожидает, что полный процесс отключения Ассистента займёт несколько недель, после чего Gemini станет единственным голосовым помощником на Android. В России Gemini официально не работает, поэтому пока неясно, как будет происходить...

1 комментарий

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
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Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. P
    Pavel
    сегодня в 16:27

    А им кто-то пользуется?)

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