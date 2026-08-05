Google Ассистент перестанет работать на Android с 4 сентября, его заменит Gemini

Google объявила, что с 4 сентября Google Ассистент перестанет работать на смартфонах и планшетах Android, а также на связанных с ними смарт-часах и наушниках.

Компания ожидает, что полный процесс отключения Ассистента займёт несколько недель, после чего Gemini станет единственным голосовым помощником на Android.

В России Gemini официально не работает, поэтому пока неясно, как будет происходить переход. На сайте Google нет информации о том, как будет развиваться ситуация в регионах, где Gemini недоступен.

После 4 сентября Google Ассистент останется работать только на умных колонках Google и устройствах Google TV. [9to5Google]

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