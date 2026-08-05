Стоит ли брать? Посмотрел, на что способен вертикальный пылесос Tuvio TVC08S от Яндекса с датчиком пыли

Вертикальные пылесосы давно перестали быть дорогой игрушкой для быстрой уборки. Сейчас среди них хватает моделей, которые могут заменить обычный проводной пылесос в повседневных задачах.

Одну из таких я и проверил: Tuvio TVC08S за 8 тысяч рублей, который попал ко мне в руки на днях, его производит Яндекс Фабрика. Не буду тянуть, вот главные фишки:

Высокая мощность 350 Вт

Работает до 45 минут от одного заряда

Датчик пыли

Подсветка основной щётки

Два дисплея

Съёмный аккумулятор

Рассказываю, насколько он удобен в реальной уборке, хватает ли мощности и где производителю всё-таки пришлось сэкономить.

Собирается легко, инструкция не нужна вообще



Комплектация выглядит в сборе так

Как и любой другой «пылик», TVC08S приезжает разобранным, но собрать его можно за минуту. Аккумулятор вставляется в корпус, металлическая труба и щётка защёлкиваются одним (ну ладно, двумя) движением.

Особенно понравились сами крепления: клавиши крупные, массивные. Ничего не болтается, и нет ощущения, что через месяц какой-нибудь фиксатор отвалится. Это я к чему? У многих аналогов защелки очень тугие и не раз ловил ситуации, когда царапал корпус при снятии тех же щеток, поэтому это моя личная претензия, которую здесь решили грамотно.



Весь комплект

В комплекте есть:

Моторизованная щётка для пола

Щелевая насадка

Маленькая щётка

Отдельная насадка для мягкой мебели

Настенная база для хранения и зарядки (на ней можно разместить и часть насадок)

Набор винтов для крепления базы



Аккумулятор на прямой зарядке

Аккумулятор здесь съёмный, и его можно заряжать внутри пылесоса и отдельно. Продуманное и удобное решение на случай, если вдруг аккумулятор вдруг сломается – не придется менять пылесос целиком, а достаточно заменить просто АКБ.

Заряжается штатным круглым кабелем длиной метра 1,5, разъемы для коннектора есть в самой батарее и в настенной базе.

Не невесомый, но рука не устаёт



Им комфортно пользоваться

► Полностью собранный пылесос весит 3,4 кг. Это не так уж и мало, но во время уборки весь вес не висит на руке, часть нагрузки приходится на щётку.

Лично мне тяжело не было. За 25 минут рука не устала, перекладывать пылесос из одной руки в другую не хотелось. Возможно, при часовой уборке ощущения были бы другими, но батарея столько всё равно не протянет.

► Размеры: 250 × 240 × 1195 мм. Он довольно высокий, но не громоздкий. Между столами и прочей мебелью проходит спокойно, поворачивается легко, в углы заезжает без проблем. Щётка двигается свободно, поэтому можно быстро пройти вокруг ножек стола или между мебелью.

С обычным мусором справляется без проблем

Внутри установлен двигатель мощностью 350 Вт, заявленная мощность всасывания — 160 Вт. Но на одних цифрах далеко не уедешь, поэтому важнее то, как пылесос ведёт себя на практике.

В моём случае на полу были крошки и пыль: всё собралось нормально, не приходилось по десять раз ездить по одному месту или потом доставать обычный пылесос.

С волосами тоже все ок. Их было немного, поэтому серьёзной проверки для ролика не получилось, но после уборки ничего заметного на полу не было, так что считаю тест успешно пройденным.

У основной моторизованной щётки есть подсветка. В ярко освещённом офисе она не особо нужна, а вот дома под диваном, кроватью или шкафом пригодится. На тёмном участке сразу видно пыль и мелкие крошки, которые без света легко пропустить.



При желании быстро становится ручным пылесосом

Есть три режима работы:

Минимальный

Автоматический

Максимальный

Я убирался в автоматическом режиме, его оказалось достаточно для офиса. На основном дисплее отображаются оставшееся время работы, скорость, низкий заряд, блокировка ролика и засорение HEPA-фильтра. Отдельный цветной индикатор показывает уровень загрязнения поверхности.

После пола прошёлся по дивану, там тоже все ок



Быстро собирает мусор даже по углам

Щелевая насадка нормально пролезла в углы дивана и между подушками. Именно там обычно копятся различные мелкие крошки, волосы, пыль и прочий мусор, который особо не заметен. Пылесос всё собрал моментально.

Потом прошёлся по пледу, на нём был мелкий ворс, который прилип к ткани. Щётка с ним тоже справилась сразу же, ничего нигде не застряло.

Разумеется, большая металлическая труба для уборки мебели снимается, и пылесос превращается из вертикального в ручной.

Всего пара действий, и можно менять формат. Быстро и удобно.

Контейнера достаточно для стандартной уборки



Но есть личная придирка

► Пылесборник здесь объёмом 0,5 литра. Он открывается снизу: подносишь контейнер к мусорному ведру -> нажимаешь кнопку —> мусор высыпается. Сам пылесборник при этом можно не снимать.

В целом удобно, руками внутрь лезть не пришлось, но к крышке есть небольшая (наверное, даже притянутая за уши) претензия. Она откидывается не очень широко и стремится закрыться обратно. Лучше держать пылесос под углом, иначе крышка стремится закрыться, из-за чего приходится немного трясти пылесос, чтобы уж точно весь мусор выпал. Мелочь, но механизм можно было сделать лучше.

HEPA-фильтр можно промывать тёплой водой, но посое этого его нужно обязательно полностью высушить. Ролик основной щётки снимается отдельно, и лучше его чистить после каждой уборки.

Заряда хватило на два этажа

Аккумулятор здесь литий-ионный ёмкостью 2500 мАч. Заявлено у него время работы от 13 до 45 минут в зависимости от режима. У меня получилось около 25 минут уборки на два офисных этажа, включая диван и плед.

Для небольшой или средней квартиры этого должно хватить с головой. Но рассчитывать на 45 минут при высокой мощности не стоит, его хватит минут на 10 по факту. Это уже режим для ковров и жесткой уборки, а не для всей квартиры, что логично.

Полная зарядка занимает около 4,5 часа. Подзарядить пылесос за полчас не получится, ибо здесь нет быстрой зарядки, поэтому проще возвращать его на базу после каждой уборки.

Тихим его я бы не назвал



На максимальной мощности он довольно громкий

Скажу так: Tuvio TVC08S не орёт как строительный пылесос, но звук вполне заметный. То есть днём окей, в офисе вообще не мешает. А вот поздно вечером или ночью я бы им точно не стиал убираться.

Максимальный уровень шума по характеристикам достигает 78 дБ, поэтому назвать его бесшумным даже при всем желании не получится.

Итог. Удобный пылесос со своими нюансами

Tuvio TVC08S добротно сделан и не обещает невозможного. Он продуман и быстро собирается/разбирается, плюс аккумулятор снимается за секунду для большей компактности.

Стоит пылесос всего 8 тыс. рублей, и свои деньги целиком отрабатывает. Это понятная модель для тех, кому нужен именно рабочий инструмент на каждый день, а не техника ради красивых цифр и редких генеральных уборок.