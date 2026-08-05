Wildberries готовит собственный мессенджер для России

Wildberries & Russ, предположительно, готовится к запуску собственного мессенджера.

Как сообщает Коммерсантъ, ООО «РВБ» зарегистрировало несколько десятков доменов, связанных с будущим сервисом. Среди них: wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф и другие адреса. Они указывают на возможное создание отдельного приложения или веб-сервиса для обмена сообщениями.

О планах по запуску мессенджера ранее рассказывала глава Wildberries Татьяна Ким. Компания уже тестирует корпоративный мессенджер для сотрудников. В дальнейшем его планируется масштабировать сначала на российский рынок, а затем вывести и в другие страны.

На момент публикации Wildberries & Russ официально не подтвердила запуск нового сервиса. [Коммерсантъ]

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