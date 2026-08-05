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Wildberries готовит собственный мессенджер для России

Артём Баусов avatar | сегодня в 21:02
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Wildberries готовит собственный мессенджер для России

Wildberries & Russ, предположительно, готовится к запуску собственного мессенджера.

Как сообщает Коммерсантъ, ООО «РВБ» зарегистрировало несколько десятков доменов, связанных с будущим сервисом. Среди них: wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф и другие адреса. Они указывают на возможное создание отдельного приложения или веб-сервиса для обмена сообщениями.

О планах по запуску мессенджера ранее рассказывала глава Wildberries Татьяна Ким. Компания уже тестирует корпоративный мессенджер для сотрудников. В дальнейшем его планируется масштабировать сначала на российский рынок, а затем вывести и в другие страны.

На момент публикации Wildberries & Russ официально не подтвердила запуск нового сервиса. [Коммерсантъ]

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Wildberries мессенджеры Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Wildberries & Russ, предположительно, готовится к запуску собственного мессенджера. Как сообщает Коммерсантъ, ООО «РВБ» зарегистрировало несколько десятков доменов, связанных с будущим сервисом. Среди них: wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф и другие адреса. Они указывают на возможное создание отдельного приложения или веб-сервиса для обмена сообщениями. О планах по запуску мессенджера ранее рассказывала глава Wildberries Татьяна Ким. Компания уже...

5 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. eagle7 avatar
    eagle7 сегодня в 21:25

    Возврат (удаление) сообщений платное?

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  2. west3547 avatar
    west3547 сегодня в 21:26

    нам макса хватило))

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