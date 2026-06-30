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Появилось фото нового процессора A20 Pro, который получит iPhone 18 Pro

Артём Баусов avatar |
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Появилось фото нового процессора A20 Pro, который получит iPhone 18 Pro

В сеть продолжают попадать данные про новый iPhone 18 Pro.

На этот раз просочилась фотография нового процессора A20 Pro, а также материнской платы нового смартфона, включая схемотехнику. Инсайдеры заявляют, что iPhone 18 Pro станет первым смартфоном, который получит память типа LPDDR6 с 96-битным интерфейсом.

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Испарительная камера в новом смартфоне станет больше, что положительно скажется на охлаждении A20 Pro.

Ранее в сеть утекли видео с дроп-тестами iPhone 18 Pro в обновленном серебристом цвете (крышка не отличается от основного корпуса). Это случилось после того, как хакеры взломали крупного поставщика Apple — индийской фабрики Tata.

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Apple iPhone 18 Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В сеть продолжают попадать данные про новый iPhone 18 Pro. На этот раз просочилась фотография нового процессора A20 Pro, а также материнской платы нового смартфона, включая схемотехнику. Инсайдеры заявляют, что iPhone 18 Pro станет первым смартфоном, который получит память типа LPDDR6 с 96-битным интерфейсом. Испарительная камера в новом смартфоне станет больше, что положительно скажется на...

2 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений вчера в 17:01

    Ого, уже 18 айфон вовсю сливают. Интересно насколько быстрой будет эта новая память LPDDR6.

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  2. C
    Channel
    вчера в 19:39

    И который будет в 200 раз мощнее чем процессор первого iPhone

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