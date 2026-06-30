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Apple начала агрессивно банить в соцсетях утечки про iPhone 18 Pro

Илья Сидоров avatar |
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Apple начала агрессивно банить в соцсетях утечки про iPhone 18 Pro

X сегодня заполонили публикации пользователей, изучающих слитые документы с завода Tata в Индии. Естественно, больше всего всех волнует продукция Apple.

Мы уже видели видео с iPhone 18 Pro, но в документах есть много информации и о других продуктах компании.

На этом фоне Apple начала активно сотрудничать с X, чтобы оперативно блокировать утечки. Так, администрация X заблокировала одно видео с iPhone 18 Pro, размещённое в профиле @evleaks, а потом заблокировала учетную запись.

Эван Бласс, создатель @evleaks, заявил, что этот аккаунт не имеет к нему отношения. После закрытия блога он переименовал свой профиль, а имя @evleaks занял другой человек. Бласс добавил, что «Apple удалось сделать то, что не получалось у Samsung».

Большинство публикаций с утечками остаются доступными. Вероятно, Apple и X просто не успевают их удалять, потому что их слишком много.

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iPhone iPhone 18 Pro Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
X сегодня заполонили публикации пользователей, изучающих слитые документы с завода Tata в Индии. Естественно, больше всего всех волнует продукция Apple. Мы уже видели видео с iPhone 18 Pro, но в документах есть много информации и о других продуктах компании. На этом фоне Apple начала активно сотрудничать с X, чтобы оперативно блокировать утечки. Так, администрация X...

5 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений вчера в 18:29

    Жесть, Apple реально жестко закручивают гайки. Samsung даже рядом не стояла. Посмотрим на сколько их хватит.

    2
    1
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  2. slipa avatar
    slipa вчера в 18:31

    Начала банить инсайдеров и вышла на саму себя, хоть как-то пытаются создать ажиотаж, сотрудников попросят очередь создать 

    3
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