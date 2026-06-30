Apple начала агрессивно банить в соцсетях утечки про iPhone 18 Pro

X сегодня заполонили публикации пользователей, изучающих слитые документы с завода Tata в Индии. Естественно, больше всего всех волнует продукция Apple.

Мы уже видели видео с iPhone 18 Pro, но в документах есть много информации и о других продуктах компании.

На этом фоне Apple начала активно сотрудничать с X, чтобы оперативно блокировать утечки. Так, администрация X заблокировала одно видео с iPhone 18 Pro, размещённое в профиле @evleaks, а потом заблокировала учетную запись.

Эван Бласс, создатель @evleaks, заявил, что этот аккаунт не имеет к нему отношения. После закрытия блога он переименовал свой профиль, а имя @evleaks занял другой человек. Бласс добавил, что «Apple удалось сделать то, что не получалось у Samsung».

Большинство публикаций с утечками остаются доступными. Вероятно, Apple и X просто не успевают их удалять, потому что их слишком много.

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