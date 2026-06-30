Популярный ИИ-редактор Cursor вышел на iOS. Теперь можно писать код и запускать агентов прямо с iPhone

Cursor запустил публичную бета-версию фирменного приложения для iOS.

Оно позволяет запускать ИИ-агентов для разработки прямо со смартфона, управлять уже работающими задачами и отслеживать их выполнение без доступа к компьютеру.

Через приложение можно:

Выбрать репозиторий

Запустить агента в облаке

Использовать голосовой ввод для постановки задач

Применять slash-команды

Если агент работает на компьютере пользователя, управлять им можно удаленно с помощью функции Remote Control

После запуска задачи приложение присылает уведомления о ходе работы. Пользователи могут просматривать созданные агентом демонстрации, скриншоты, журналы, проверять изменения в коде и оставлять новые инструкции.

Cursor также поддерживает перенос задач между компьютером пользователя и облаком. Например, можно отправить начатую локально работу в облачный агент для дальнейшей обработки, а затем вернуть ее обратно на компьютер для финального тестирования перед объединением изменений.

Приложение Cursor для iOS уже доступно в публичной бета-версии для всех пользователей платных тарифов. До 5 июля 2026 года в мобильном приложении также действует скидка 75% на запуски Composer 2.5.

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