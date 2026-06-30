моё избранное Пользовательское соглашение

Популярный ИИ-редактор Cursor вышел на iOS. Теперь можно писать код и запускать агентов прямо с iPhone

Артём Баусов avatar |
3
Популярный ИИ-редактор Cursor вышел на iOS. Теперь можно писать код и запускать агентов прямо с iPhone

Cursor запустил публичную бета-версию фирменного приложения для iOS.

Оно позволяет запускать ИИ-агентов для разработки прямо со смартфона, управлять уже работающими задачами и отслеживать их выполнение без доступа к компьютеру.

Через приложение можно:

  • Выбрать репозиторий
  • Запустить агента в облаке
  • Использовать голосовой ввод для постановки задач
  • Применять slash-команды
  • Если агент работает на компьютере пользователя, управлять им можно удаленно с помощью функции Remote Control

После запуска задачи приложение присылает уведомления о ходе работы. Пользователи могут просматривать созданные агентом демонстрации, скриншоты, журналы, проверять изменения в коде и оставлять новые инструкции.

Cursor также поддерживает перенос задач между компьютером пользователя и облаком. Например, можно отправить начатую локально работу в облачный агент для дальнейшей обработки, а затем вернуть ее обратно на компьютер для финального тестирования перед объединением изменений.

Приложение Cursor для iOS уже доступно в публичной бета-версии для всех пользователей платных тарифов. До 5 июля 2026 года в мобильном приложении также действует скидка 75% на запуски Composer 2.5.

12
10
3
iOS Нейросети Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Cursor запустил публичную бета-версию фирменного приложения для iOS. Оно позволяет запускать ИИ-агентов для разработки прямо со смартфона, управлять уже работающими задачами и отслеживать их выполнение без доступа к компьютеру. Через приложение можно: Выбрать репозиторий Запустить агента в облаке Использовать голосовой ввод для постановки задач Применять slash-команды Если агент работает на компьютере пользователя, управлять им можно...

3 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. A
    Artur Nikolskiy
    вчера в 16:01

    А он платный?

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. Евгений avatar
    Евгений вчера в 16:09

    Ого, теперь можно агентов с айфона запускать. Буду пробовать удаленку юзать, чтобы задачи проверять пока в метро.

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(