Популярный ИИ-редактор Cursor вышел на iOS. Теперь можно писать код и запускать агентов прямо с iPhone

Cursor запустил публичную бета-версию фирменного приложения для iOS.
Оно позволяет запускать ИИ-агентов для разработки прямо со смартфона, управлять уже работающими задачами и отслеживать их выполнение без доступа к компьютеру.
Через приложение можно:
- Выбрать репозиторий
- Запустить агента в облаке
- Использовать голосовой ввод для постановки задач
- Применять slash-команды
- Если агент работает на компьютере пользователя, управлять им можно удаленно с помощью функции Remote Control
После запуска задачи приложение присылает уведомления о ходе работы. Пользователи могут просматривать созданные агентом демонстрации, скриншоты, журналы, проверять изменения в коде и оставлять новые инструкции.
Cursor также поддерживает перенос задач между компьютером пользователя и облаком. Например, можно отправить начатую локально работу в облачный агент для дальнейшей обработки, а затем вернуть ее обратно на компьютер для финального тестирования перед объединением изменений.
Приложение Cursor для iOS уже доступно в публичной бета-версии для всех пользователей платных тарифов. До 5 июля 2026 года в мобильном приложении также действует скидка 75% на запуски Composer 2.5.
3 комментария