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iPhone 18 Pro получит модем от Qualcomm в версии для США, а для других стран Apple C2

Артём Баусов avatar |
iPhone 18 Pro получит модем от Qualcomm в версии для США, а для других стран Apple C2

В сеть продолжают поступать новые данные из утечки документов Tata Electronics.

Согласно новой информации, американские версии iPhone 18 Pro сохранят модемы Qualcomm. Международные модели при этом могут получить собственный модем Apple C2.

Среди опубликованных данных внимание привлекла ведомость компонентов, которая якобы относится к американской версии iPhone 18 Pro. В ней указаны компоненты Qualcomm, включая SDX80M, SDR875, QDM8771, QDM8720, PMK75, PMX75 и QET7100A. Они связаны с поддержкой 5G mmWave.

В международных версиях iPhone 18 Pro, по этим данным, будет использоваться модем Apple C2. Он должен стать преемником C1 и C1X, которые уже применяются в iPhone Air, iPhone 17e и iPad Pro на M5.

Главным отличием в смартфонах станет то, что Apple C2 не поддерживает диапазон mmWave. Он есть только в США.

Ожидается, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max представят осенью вместе с первым складным iPhone. [MacRumors]

Apple iPhone 18 Новости
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В сеть продолжают поступать новые данные из утечки документов Tata Electronics. Согласно новой информации, американские версии iPhone 18 Pro сохранят модемы Qualcomm. Международные модели при этом могут получить собственный модем Apple C2. Среди опубликованных данных внимание привлекла ведомость компонентов, которая якобы относится к американской версии iPhone 18 Pro. В ней указаны компоненты Qualcomm, включая SDX80M,...

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