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Смотри и сразу покупай. ВКонтакте запустили отдельную ленту Шопсов, где собраны короткие видео с карточками товаров

Артём Баусов avatar |
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Смотри и сразу покупай. ВКонтакте запустили отдельную ленту Шопсов, где собраны короткие видео с карточками товаров

В клипах ВКонтакте запустили отдельную ленту «Шопсы», где собраны ролики с рекомендациями товаров.

Пользователи могут листать обзоры, распаковки и опыт использования, а затем сразу переходить к покупке заинтересовавших товаров.

Вместе с этим появились еще две тематические ленты. В разделе «Тренды» собраны клипы с актуальными хештегами и популярной музыкой, а в «Подписках» — ролики от сообществ и авторов, на которых подписан пользователь.


Клипы сегодня — это не просто подборка любимых авторов: формат становится витриной товаров и трендовых роликов. Благодаря тематическим лентам разные типы контента всегда на виду, и переключаться между ними можно в один клик.

Авторы получают дополнительный канал дистрибуции, пользователи — возможность выбирать, какой контент им сейчас нужен: полезный, модный или привычный.

— руководитель направления контентных сервисов ВКонтакте Никита Лебедев

Переключаться между лентами можно в один клик. Это поможет зрителям быстрее находить нужный тип контента, а авторам получать дополнительный канал распространения своих роликов, включая товарный контент.

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VK ВКонтакте Сервисы Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В клипах ВКонтакте запустили отдельную ленту «Шопсы», где собраны ролики с рекомендациями товаров. Пользователи могут листать обзоры, распаковки и опыт использования, а затем сразу переходить к покупке заинтересовавших товаров. Вместе с этим появились еще две тематические ленты. В разделе «Тренды» собраны клипы с актуальными хештегами и популярной музыкой, а в «Подписках» — ролики от сообществ...

5 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. nicifor1988 avatar
    nicifor1988 сегодня в 21:58

    Как добавить клип чтобы он стал шопсом? Просто добавить товар или что-то ещё нужно сделать?

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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 22:32

    Опять Вк в ленту рекламу будет пихать. Раньше просто видосы смотрел, а теперь сплошной шоппинг.

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