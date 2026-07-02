Смотри и сразу покупай. ВКонтакте запустили отдельную ленту Шопсов, где собраны короткие видео с карточками товаров

В клипах ВКонтакте запустили отдельную ленту «Шопсы», где собраны ролики с рекомендациями товаров.

Пользователи могут листать обзоры, распаковки и опыт использования, а затем сразу переходить к покупке заинтересовавших товаров.

Вместе с этим появились еще две тематические ленты. В разделе «Тренды» собраны клипы с актуальными хештегами и популярной музыкой, а в «Подписках» — ролики от сообществ и авторов, на которых подписан пользователь.

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Клипы сегодня — это не просто подборка любимых авторов: формат становится витриной товаров и трендовых роликов. Благодаря тематическим лентам разные типы контента всегда на виду, и переключаться между ними можно в один клик. Авторы получают дополнительный канал дистрибуции, пользователи — возможность выбирать, какой контент им сейчас нужен: полезный, модный или привычный. — руководитель направления контентных сервисов ВКонтакте Никита Лебедев

Переключаться между лентами можно в один клик. Это поможет зрителям быстрее находить нужный тип контента, а авторам получать дополнительный канал распространения своих роликов, включая товарный контент.

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