iFixit показала, как собирают аккумуляторы для iPhone

Команда iFixit опубликовала новое видео, в котором показала весь процесс сборки аккумулятора для iPhone: от готовой литий-полимерной ячейки до установки батареи в смартфон.

Съемки проходили на крупном заводе в китайском Вэйяо, где ежемесячно выпускают около 13 млн аккумуляторных ячеек. Сама ячейка — это лишь основа будущего аккумулятора. Она состоит из десятков сверхтонких слоев, собранных с микроскопической точностью, а малейший дефект может сказаться на производительности, сроке службы и безопасности.

После изготовления ячейка проходит еще несколько этапов, прежде чем становится полноценным аккумулятором для iPhone:

► Сначала к ней подключают плату Battery Management System (BMS). Именно она отвечает за безопасную работу батареи, не позволяя ей перезаряжаться или слишком глубоко разряжаться.

Перед установкой каждую плату программируют: специальная машина записывает на микросхемы необходимое программное обеспечение.

► Затем BMS вместе со шлейфом крепят к аккумуляторной ячейке.

► После этого плату складывают в компактную форму, предварительно изолируя контакты специальной лентой, чтобы исключить риск короткого замыкания.

► Финальный изгиб фиксируют наклейкой, чтобы конструкция не раскрылась.

Следующий этап — контроль качества. Готовый аккумулятор проходит серию автоматических тестов, включая проверку внутреннего сопротивления, емкости и защиты от перегрузки по току. Если батарея успешно проходит проверку, инженеры считывают данные с BMS: уровень заряда, температуру, проектную емкость и показатель состояния аккумулятора.

В конце на аккумулятор наклеивают фирменные клейкие полоски для установки в iPhone, после чего батарею устанавливают в смартфон и проверяют ее работу.

Внешне аккумулятор кажется простой деталью, однако за ним стоит сложный производственный процесс, сочетающий высокоточную инженерию, программное обеспечение и многоступенчатое тестирование.