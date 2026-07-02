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iPhone 18 Pro Max получит рекордную батарею на 5425 мАч

Илья Сидоров avatar |
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iPhone 18 Pro Max получит рекордную батарею на 5425 мАч

Apple планирует заметно увеличить ёмкость аккумулятора в iPhone 18 Pro Max, сообщает Macworld.

Версия с eSIM получит аккумулятор ёмкостью 5425 мАч, а модель с физической SIM-картой — 5235 мАч.

Для сравнения, в iPhone 17 Pro Max с eSIM установлена батарея ёмкостью 5088 мАч, а в версии с физической SIM-картой — 4823 мАч.

iPhone 17 Pro Max демонстрирует впечатляющую автономность, но iPhone 18 Pro Max превзойдёт его. Дело не только в более ёмком аккумуляторе, но и в новом чипе A20 Pro, который будет намного энергоэффективнее благодаря техпроцессу 2 нм. [Macworld]

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iPhone iPhone 18 iPhone 18 Pro Max Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple планирует заметно увеличить ёмкость аккумулятора в iPhone 18 Pro Max, сообщает Macworld. Версия с eSIM получит аккумулятор ёмкостью 5425 мАч, а модель с физической SIM-картой — 5235 мАч. Для сравнения, в iPhone 17 Pro Max с eSIM установлена батарея ёмкостью 5088 мАч, а в версии с физической SIM-картой — 4823 мАч. iPhone 17 Pro...

3 комментария

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 20:30

    Ого, 5425 мАч это очень круто. Если реально такой чип поставят, то про зарядку вообще забуду.

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    Lutеfisk
    Lutеfisk сегодня в 21:10

    Ага, на целых 2,5 дня 🙃

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