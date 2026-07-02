iPhone 18 Pro Max получит рекордную батарею на 5425 мАч

Apple планирует заметно увеличить ёмкость аккумулятора в iPhone 18 Pro Max, сообщает Macworld.

Версия с eSIM получит аккумулятор ёмкостью 5425 мАч, а модель с физической SIM-картой — 5235 мАч.

Для сравнения, в iPhone 17 Pro Max с eSIM установлена батарея ёмкостью 5088 мАч, а в версии с физической SIM-картой — 4823 мАч.

iPhone 17 Pro Max демонстрирует впечатляющую автономность, но iPhone 18 Pro Max превзойдёт его. Дело не только в более ёмком аккумуляторе, но и в новом чипе A20 Pro, который будет намного энергоэффективнее благодаря техпроцессу 2 нм. [Macworld]

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